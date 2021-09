Sensacyjna decyzja przed ćwierćfinałem ME. Siatkarz odesłany do domu

Holandia wygrała rywalizację w grupie C siatkarskich mistrzostw Europy, ulegając po drodze tylko Rosji. W 1/8 finału Oranje pokonali w tie-breaku Portugalczyków, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału turnieju. Tam we wtorek 14 września zmierzą się z Serbami.

Plak wrócił do domu

Swoim kolegom nie pomoże Fabian Plak, którego wykluczono z kadry na dzień przed starciem o półfinał mistrzostw. „Środkowy atakujący został odesłany do domu po złamaniu zasad drużyny” – czytamy w komunikacie Nevobo, czyli Holenderskiego Związku Siatkówki. „Plak nie dotrzymał warunków uzgodnionych przez drużynę na czas trwania turnieju. Opuścił już hotel i jest w drodze do Holandii” – dodano.

Związek w swoim oświadczeniu podkreślił zarazem, że żałuje zaistniałej sytuacji, ale to było jedyne rozwiązanie. Jak dodano, nie zostanie dowołany zawodnik, który miałby zastąpić Plaka. Tym samym w kadrze na mecz przeciwko Serbii znajdzie się 13 siatkarzy.

ME w siatkówce. Pary ćwierćfinałowe:

Holandia – Serbia (wtorek 14 września, godz. 17:30)

Polska – Rosja (wtorek 14 września, godz. 20:30)

Włochy – Niemcy (środa 15 września, godz. 16:00)

Czechy – Słowenia (środa 15 września, godz. 19:00)

Półfinały (18 września):

Polska – Rosja / Czechy – Słowenia

Holandia/ Serbia – Włochy/ Niemcy

Finał i mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane 19 września.

