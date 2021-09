Kapitan Słoweńców nie ma złudzeń. „Polacy są faworytami”

Słoweńcy nie są „wygodnymi” rywalami dla Polaków. Biało-Czerwoni ostatnio mierzyli się z podopiecznymi Alberto Giulianiego podczas Ligi Narodów. Pierwszy mecz wygrali Słoweńcy, a w starciu półfinałowym górą byli zawodnicy Vitala Heynena.

W pamięci kibiców zapadł jednak przede wszystkim pamiętny półfinał mistrzostw Europy w 2019 roku, kiedy to nasi zawodnicy przegrali 1:3 i pożegnali się z marzeniami o złotym medalu. Półfinał tegorocznego turnieju będzie więc idealną okazją do odegrania się za porażkę sprzed dwóch lat.

Kluczem zatrzymanie Leona i Kurka?

Tine Urnaut zauważył w rozmowie z Polsatem Sport, że Polacy prezentują się na tych mistrzostwach z bardzo dobrej strony. – Są faworytami sobotniego meczu. Musimy walczyć od pierwszej do ostatniej piłki i zobaczymy, co będzie – stwierdził kapitan reprezentacji Słowenii.

Zawodnik Zenita Petersburg wskazał również, co będzie priorytetem jego drużyny w meczu półfinałowym. – Musimy spróbować zatrzymać Wilfredo Leona i Bartosza Kurka – podkreślił. – Trzeba zagrać świetnie, by wygrać – dodał zaznaczając zarazem, że Słoweńcy są bardzo szczęśliwi z powodu awansu do czołowej czwórki mistrzostw.

Przypomnijmy, mecz Polska – Słowenia w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy odbędzie się w sobotę 18 września. Początek spotkania o godz. 17:30, a relację na żywo z tego starcia przeprowadzimy na Wprost.pl.

Czytaj też:

Heynen zasugerował odejście z kadry? „Jest duże prawdopodobieństwo”