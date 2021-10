Reprezentantka Polski przerywa milczenie ws. Nawrockiego. Padły mocne słowa

Po tym, jak Polki przegrały w ćwierćfinale mistrzostw Europy z Turczynkami, Malwina Smarzek została zapytana o przyszłość Jacka Nawrockiego w reprezentacji. Zawodniczka najpierw przez kilka sekund milczała, a później stwierdziła, że selekcjoner zostanie oceniony przez „ludzi decyzyjnych i kompetentnych”.

Smarzek o Nawrockim: Problemem był brak zaufania

Wymowne milczenie siatkarki zostało odebrane przez część kibiców jako negatywna ocena pracy Nawrockiego. Jak się okazało, Smarzek wciąż ma wiele do zarzucenia trenerowi. — Reprezentacja potrzebuje trenera, który zaufa nam i my też obdarzymy go zaufaniem (...). U nas problemem był brak tego zaufania z obu stron – przyznała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” .

Zawodniczka Lokomotiwu Kaliningrad stwierdziła także, że nowy trener powinien nie tylko zaufać reprezentantkom, ale również usystematyzować jej pracę. – W ostatnich pięciu miesiącach pojawiło się sporo pomysłów, ale mało zostało zrealizowanych – stwierdziła.

Smarzek nawiązała też do afery z 2019 roku, kiedy to siatkarki opublikowały oświadczenie, w którym sugerowały, że nie układa im się współpraca z Nawrockim. Jedną z sygnatariuszek listu opublikowanego w mediach była właśnie Smarzek, a swojego podpisu nie złożyły tylko Magdalena Stysiak i Maria Stenzel. — Zaczęło się dwa lata temu, gdy cała ta afera została w pewnym sensie zamieciona pod dywan. My, tym naszym ruchem oporu, wysłałyśmy sygnał, że coś jest nie tak. I to nie był problem pojedynczych osób – oceniła.

Czytaj też:

Mistrzostwa świata siatkarzy. Znamy terminarz meczów Polaków