Znamy nazwisko kolejnego kandydata na trenera siatkarzy. W przeszłości zdobył mistrzostwo Europy

Do Polskiego Związku Piłki Siatkowej zgłosiło się sześciu kandydatów na trenera reprezentacji mężczyzn. Jerzy Mielewski z Polsatu Sport ujawnił, że aplikacje wysłali Nikola Grbić, Marcelo Mendez, Lorenzo Bernardi i Andrea Gardini, co ten ostatni potwierdził w rozmowie z „Super Expressem”. – Nie mam nic do ukrycia, a poza tym to stanowisko jest tak interesujące, że chętnych do pracy z reprezentacją Polski powinno być bardzo wielu. Być może nie wszyscy głośno chcą o tym mówić, ale ja nie mam z tym problemu – wyjaśnił szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla.

Slobodan Kovac wśród kandydatów na trenera

Onet z kolei przekazał, że swoje CV złożył także Slobodan Kovac, czyli trener PGE Skry Bełchatów. Jeszcze do niedawna Serb prowadził reprezentację swojego kraju, ale po mistrzostwach Europy, na których jego podopieczni przegrali walkę o brązowy medal z Polakami, pożegnał się z posadą.

To efekt nieudanego sezonu, podczas którego Serbowie zajęli szóste miejsce w Lidze Narodów i nie pojechali na igrzyska olimpijskie. Kovac zna jednak smak triumfu w najważniejszych imprezach, ponieważ w 2019 roku jego zawodnicy sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny w Europie.

Jeśli Kovac zostałby trenerem reprezentacji Polski, do końca sezonu mógłby pracować w Skrze Bełchatów. Po zakończeniu rozgrywek ligowych musiałby jednak odejść z klubu, ponieważ z zapowiedzi prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego wynika, że nowy szkoleniowiec Biało-Czerwonych mógłby łączyć pracę w kadrze z prowadzeniem klubu pod warunkiem, że ten nie występuje w PlusLidze.

Faworytem Nikola Grbić

Faworytem do objęcia aktualnych mistrzów świata i tak jest jednak inny z Serbów, a zarazem kolega Kovaca z reprezentacji, czyli Nikola Grbić. Trener Sir Safety Perugia zna się ze Świderskim z czasów pracy w Kędzierzynie-Koźlu, a jedyną przeszkodą na drodze do osiągnięcia porozumienia jest stanowisko prezesa włoskiego klubu, który nie chce pozwolić Serbowi na łączenie posad.

Jeśli jednak Kovac rozwiąże umowę z Sir Safety lub wypracuje kompromis z prezesem klubu, to prawdopodobnie właśnie on poprowadzi siatkarską reprezentację Polski.

Czytaj też:

Quiz dla fanów siatkówki. Ostrzegamy, niektóre pytania są trudne