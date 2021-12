Świderski zdradził, kto nie zostanie selekcjonerem Polaków. Wiemy, kiedy poznamy nowego trenera

Od chwili, kiedy z reprezentacji polski odszedł Vital Heynen, w kadrze mężczyzn trwa bezkrólewie. Belg pożegnał się z Biało-Czerwonymi po mistrzostwach Europy, czyli pod koniec września 2021 roku. Do tej pory nie wiadomo, kto i kiedy zostanie jego następcą. Trochę światła na obie te kwestie rzucił Sebastian Świderski w rozmowie z portalem sport.pl.

Sebastian Świderski: Michał Winiarski nie dla reprezentacji Polski

Jednym z kandydatów, o którym sporo się mówiło, był Michał Winiarski. Wiadomo już, że on nie przejmie naszej kadry. – Z przykrością muszę stwierdzić, że trenerem na pewno nie zostanie Polak. Myślę jednak, że dożyjemy takiego momentu, że ją kiedyś obejmie. Naturalnym kandydatem byłby teraz Michał Winiarski, ale się nie zgłosił. Gdyby to zrobił, to znalazłby się w naszej ostateczne czwórce – zdradził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Czterech kandydatów na selekcjonera polskiej kadry w siatkówce

Świderski został zapytany o to, jaki jest skład wspomnianego kwartetu, z którego zostanie wyłoniony przyszły szkoleniowiec Biało-Czerwonych. W mediach przewijały się głównie cztery nazwiska. Za głównego faworyta uważano Nikolę Grbicia. Ponadto w ostatnim etapie konkursu mieli znaleźć się także Marcelo Mendez, Lorenzo Bernardi i Andrea Gardini.

– Niedobrze prognozujecie. Nie taki jest skład czwórki – odparł prezes PZPS. – Słowa niektórych trenerów mnie zabolały. Mówili, że nie wiedzieli, gdzie trzeba się zgłosić i że nie było konkursu. A potem się nie zgłosili – dodał, nawiązując wyraźnie do ostatniego z wymienionych szkoleniowców.

Prezes PZPS zdradził, kiedy poznamy nowego trenera Polaków

Świderski przyznał, że bardzo prawdopodobny jest scenariusz, według którego nowego selekcjonera Polaków poznamy niedługo po Nowym Roku. – Chciałbym, by nowe nazwisko zostało ogłoszone najpóźniej 12 stycznia – zakończył.

