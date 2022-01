Utytułowany siatkarz i doświadczony trener. Przypominamy sukcesy Nikoli Grbicia

W środę 12 stycznia potwierdziły się spekulacje, które trwały już od kilku miesięcy. Nowym selekcjonerem kadry siatkarzy został Nikola Grbić. To nie tylko utytułowany szkoleniowiec, ale również były zawodnik, mający na swoim koncie liczne sukcesy osiągane z klubami oraz reprezentacją Serbii.

Nikola Grbić trenerem siatkarzy. Kim jest?

Pochodzący z serbskiego Zrenjanina Nikola Grbić pierwsze kroki w siatkarskiej karierze stawiał w Gik Banat. Po trzech sezonach spędzonych w tym klubie przeniósł się do OK Vojvodina Nowy Sad, a dobrymi występami na parkietach ówczesnej Jugosławii zwrócił na siebie uwagę włoskich zespołów. Od 1994 do 2013 roku grał w aż dziewięciu drużynach z Półwyspu Apenińskiego.

Grbić ma na swoim koncie liczne sukcesy klubowe: mistrzostwo Serbii i Czarnogóry, mistrzostwa Włoch, Puchar Włoch czy Puchar Europy Zdobywców Pucharów. Dwukrotnie sięgał też po Ligę Mistrzów – ostatni raz w 2009 roku z Trentino Volley.

Grbić, który grał na pozycji rozgrywającego, był również mocnym punktem zespołów narodowych: najpierw reprezentacji Jugosławii, a po zmianach na mapie geopolitycznej kadry Serbii i Czarnogóry, finalnie zaś reprezentacji Serbii. Zdobywał mistrzostwo Europy i złoto olimpijskie, a także medale mistrzostw świata czy Ligi Światowej.

Nikola Grbić i jego kariera trenerska

Po zakończeniu kariery Grbić objął Sir Safety Perugia, w którym spędził sezon. Przez cztery lata (2015-2019) pracował z reprezentacją Serbii, zdobywając z nią brązowy medal mistrzostw Europy oraz pierwsze i drugie miejsce w Lidze Światowej.

Były zawodnik pracował też w Calzedonii Werona, a największe sukcesy klubowe w swojej karierze trenerskiej osiągnął z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Jego podopieczni dwukrotnie wywalczyli Superpuchar Polski, byli wicemistrzami kraju oraz triumfowali w Pucharze Polski. Co najważniejsze, w 2021 roku sięgnęli po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W maju tego samego roku Grbić zrezygnował ze stanowiska szkoleniowca polskiego klubu i po raz drugi w karierze objął Sir Safery Perugia.

