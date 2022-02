Były trener siatkarzy wskazał, co powinno być priorytetem Nikoli Grbicia. Chodzi o reprezentantów Polski

Grzegorz Ryś przed laty prowadził m.in. AZS Olsztyn i Trefl Gdańsk oraz reprezentacje Polski kadetów i juniorów. Szkoleniowiec pracował również z seniorską kadrą Izraela, a od ubiegłego roku trenuje tamtejszą drużynę U-21. W rozmowie z portalem siatka.org doświadczony trener skomentował wybór Nikoli Grbicia na selekcjonera Biało-Czerwonych.

Co zrobi Nikola Grbić?

Według Rysia mocną stroną Grbicia jest znajomość polskich realiów. Przypomnijmy, serbski szkoleniowiec przez dwa lata prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył m.in. Puchar Polski i Ligę Mistrzów. – Ważne jest również to, że ma szacunek wśród zawodników reprezentacji, w szczególności wśród swoich byłych podopiecznych z ZAKSY. Łatwiej będzie mu znaleźć wspólny język z całym zespołem, co w kontekście przygotowań do mistrzostw świata będzie miało olbrzymie znaczenie, a później także w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu – wyliczał dalej Ryś.

Ryś podkreślił, że Grbić w pierwszej kolejności powinien rozważyć, kogo powoła do swojego zespołu. – Ciekawy jestem, jaką wizję składu będzie mieć Nikola. Czy oprze się na sprawdzonym w bojach składzie, czy sięgnie po młodszych zawodników i przemebluje reprezentację? To są kluczowe pytania, które trzeba rozważyć i to jak najszybciej – stwierdził.

Jak zauważył szkoleniowiec, za dwa lata, kiedy będą rozgrywane igrzyska w Paryżu, część liderów kadry będzie miała po 35 lat. – Czy utrzymają poziom gwarantujący zdobycie medalu w Paryżu? Jeśli Nikola nastawi się na zdobycie medalu w każdej nadchodzącej imprezie, to nie będzie zbytnio miał czasu i możliwości, aby odmłodzić skład. Jeśli będzie chciał zdobyć medal w Paryżu, to być może już teraz należy rozpocząć budowę zespołu, czyli przemeblować skład, a to może nie wystarczyć na walkę o obronę tytułu mistrzowskiego w tym roku – rozważał.

