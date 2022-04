Kolejny polski siatkarz kończy reprezentacyjną karierę. Wielkie zaskoczenie

Nie tylko Piotr Nowakowski, lecz również Damian Wojtaszek postanowił pożegnać się polską kadrą. Znany libero przedstawił swoją decyzję na Instagramie, podobnie jak wcześniej uczynił to jego kolega z drużyny.

Damian Wojtaszek kończy reprezentacyjną karierę

„Tak jak wy i ja dzisiaj z mediów dowiedziałem się o braku powołania do reprezentacji. To jest moment, w którym muszę powiedzieć dziękuję kadrze Polski za wspaniałą przygodę, był to wielki zaszczyt” – napisał pod postem opublikowanym 15 kwietnia.

Choć początek jego wpisu brzmi tak, jakby decyzję podjął pod wpływem emocji w związku z decyzjami personalnymi Nikoli Grbicia, w dalszej części postu czytamy, że z dylematem dotyczącym gry w reprezentacji Wojtaszek nosił się od dawna. „Decyzja w mojej głowie była podjęta znacznie szybciej i nieliczni o tym wiedzieli, lecz w dniu dzisiejszym utwierdziło mnie to, że to ten moment i czas” – wyjaśnił libero Asseco Resovii.

Damian Wojtaszek skomentował powołania do reprezentacji Polski

„Chłopaki... Będzie mi was cholernie brakować oraz całej atmosfery, której nie da się opisać. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem okazję pracować: trenerom, fizjoterapeutom, lekarzom, statystykom i całej ekipie!” – dodał w dalszej części wpisu.

Wojtaszek pogratulował też zawodnikom powołanym do reprezentacji Polski. W tym gronie nie znalazł się między innymi Fabian Drzyzga, choć jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Serb postanowił natomiast na wiele innych, mniej znanych nazwisk. Na liście powołanych przez niego siatkarzy znalazło się 29 osób. „Jeśli zdrowie wam dopisze, wygracie wszystko” – stwierdził libero.

