Skandal na meczu ŁKS-u Łódź. Malwina Smarzek potraktowana wyjątkowo ostro przez kibiców

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas półfinałowego meczu Developresu Bella Dolina Rzeszów z ŁKS-em Commercecon Łódź. Kibice wywiesili wymowny transparent skierowany do Malwiny Smarzek, nawiązując do jej kontrowersyjnych wypowiedzi.

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Malwiny Smarzek-Godek. Pochodząca z Łasku siatkarka mierzy się bowiem z dużą krytyką, którą wywołała swoimi wypowiedziami nawiązującymi do wojny na Ukrainie oraz wcześniejszymi działaniami. Teraz kolejna nieprzyjemność spotkała ją ze strony kibiców, którzy podczas meczu w Łodzi wywiesili wymowny transparent. Kontrowersyjne podejście Malwiny Smarzek wobec wojny na Ukrainie Przypomnijmy – kiedy 24 lutego wojska Władimira Putina rozpoczęły inwazję na Ukrainę, część sportowców zdecydowała się na szybkie opuszczenie kraju agresora. Tak jednak nie zrobiła Malwina Smarzek. Siatkarka pożegnała się z Lokomotivem Kaliningrad dopiero miesiąc później, kiedy w sieci pojawiło się zdjęcie fanów tego klubu, którzy podczas jednego z meczów trzymali kartki z literą „Z”, co oznaczało jawne poparcie dla działań prezydenta Rosji. Później z kolei sama zawodniczka unikała wszelakich rozmów na tematy związane z wojną i Ukrainą. – Nie chcę odpowiadać na to pytanie – stwierdziła dwukrotnie, kiedy dziennikarz portalu sportowefakty.wp.pl zapytał ją, dlaczego tak późno opuściła Rosję i czy jej koleżanki z drużyny były świadome masakr dokonywanych przez wojska Putina za naszą południowo-wschodnią granicą. Kibice ŁKS-u Commercecon Łódź wywiesili transparent wymierzony w Malwinę Smarzek Później reprezentantka naszego kraju trafiła do Developresu Bella Dolina Rzeszów, ale krytyka wokół niej bynajmniej nie ucichła. Przekonaliśmy się o tym podczas spotkania jej zespołu z ŁKS-em Commercecon w półfinale mistrzostw Polski. Tu przed jego rozpoczęciem fani łódzkiego klubu wywiesili wymowny transparent. „SmarZek, wracaj do Rosji!” – brzmiał umieszczony na nim napis. Literę „Z” specjalnie powiększyli względem innych, sugerując, iż siatkarka skrycie popiera działania Putina. Czytaj też:

