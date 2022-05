Nikola Grbić wysłał powołania. Znany ekspert ocenił wybory serbskiego trenera

Nikola Grbić dopiero od niedawna jest trenerem polskiej reprezentacji. W połowie kwietnia Serb ogłosił pierwsze powołania. Na liście znalazły się nazwiska 30 zawodników. Szkoleniowiec swoimi wyborami zaskoczył wielu ekspertów oraz samych siatkarzy. W jego kadrze zabrakło miejsca m.in. dla Fabiana Drzyzgi, Piotra Nowakowskiego, Damiana Wojtaszka czy Dawida Konarskiego. W środę, 4 maja selekcjoner przedstawił ostateczną listę reprezentantów, którzy wezmą udział w tegorocznej Lidze Narodów. Powołania postanowił ocenić Ireneusz Mazur.

Ireneusz Mazur rozczarowany brakiem Marcina Komendy

Były trener reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport przyznał, że decyzje, których dokonał Nikola Grbić nie są dla niego zaskakujące. Uważa, że tym razem Serb w ogłoszonej liście z nazwiskami siatkarzy nie ma żadnych sensacji. Dodał także, że na tym etapie szkoleniowiec nie miał żadnego problemu ze skróceniem grupy zawodników, którym się przyglądał. Jednakże 64-latek otwarcie stwierdził, iż jest zawiedziony, że 48-latek nie postawił na Marcina Komendę. Jego zdaniem rozgrywający Stali Nysa zasługiwał na powołanie do biało-czerwonej kadry.

– Brakuje mi Marcina Komendy. Na tego siatkarza stawiało się już dłuższy czas. Jego klub nie zrobił sensacji, ale było o nim cały czas głośno. Bardzo dzielnie walczył do samego końca. Obecność Daniela Plińskiego w tej drużynie nadała kolorytu i dynamizmu. Liczyłem na to, że będzie radykalny przełom. On nie nastąpił, choć jakość drużyny była cały czas rosnąca. A za kogo Komenda? Uważam, że powinno się po prostu wygospodarować dla niego dodatkowe miejsce – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Według Ireneusza Mazura Nikola Grbić nie zaryzykuje i w pierwszych spotkaniach na pewno postawi na najbardziej doświadczonych siatkarzy na poziomie międzynarodowym. – Szalenie trudno będzie się przedrzeć do grona graczy, na których prawdopodobnie trener będzie stawiał, jeśli rzecz jasna nie będzie kontuzji – dodał.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 10 maja w Spale. Ostateczny skład drużyny narodowej na najbliższy turniej poznamy najprawdopodobniej dopiero w czerwcu. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w Lidze Narodów będzie Argentyna. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca.

