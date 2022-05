Powołany przez Nikolę Grbicia siatkarz zdobył się na szczere wyznanie. Mówił o zwątpieniu

Nikola Grbić na początku maja ogłosił listę 25 siatkarzy, którzy zostaną powołani na tegoroczną Ligę Narodów. Wśród wybranych przez serbskiego szkoleniowca zawodników jest siedmiu debiutantów, w tym aż trzech siatkarzy Indykpolu AZS-u Olsztyn. Najstarszy z nich jest Karol Butryn, który razem z kolegami z drużyny zajął ostatnio szóste miejsce w PlusLidze.

Reprezentacja Polski. Karol Butryn powołany

Dobra gra 29-latka zaowocowała powołaniem do kadry, o którym zawodnik dowiedział się w nietypowy sposób. – O powołaniu dowiedziałem się z internetu. Nie miałem wcześniej żadnych informacji od trenera. Dopiero później zadzwonił i przedstawił swoją wizję treningów – wyjaśnił cytowany przez Interię.

Butryn nigdy nie grał w kadrze narodowej, nie występował też w reprezentacjach juniorskich. Jego kariera sportowa na poważnie rozpoczęła się, gdy zawodnik miał 18 lat, przez co przez kolejne sezony atakujący musiał nadrabiać zaległości i robić wszystko, by dorównać poziomem do rówieśników. – Niektórzy zaczynali dużo wcześniej. Z każdym rokiem się rozwijam, w końcu doczekałem się powołania w wieku 29 lat. Za dzieciaka nie wybiegałem aż tak daleko, o reprezentacji nawet nie marzyłem – zdradził.

Przy okazji Butryn zdobył się na szczere wyznanie. – Dostałem się do kadry i bardzo się z tego powodu cieszę. Po drodze można było trochę zwątpić – przyznał. Teraz atakującego czeka rywalizacja o miejsce w składzie z innymi zawodnikami grającymi na tej pozycji: Bartoszem Kurkiem, Łukaszem Kaczmarkiem i Maciejem Muzajem. – Jestem strasznie ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, jaki będzie poziom treningów. W klubach nie spotyka się tylu zawodników na takim poziomie. Wiem, że z kim będę rywalizował na pozycji i że łatwo nie będzie – przyznał.

Czytaj też:

Siatkarz Skry Bełchatów może wrócić do Włoch. Gwiazdor znalazł się na celowniku jednego z klubów—