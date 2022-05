Reprezentant Polski zdradził plany sztabu kadry. Chodzi o najbliższe mecze siatkarzy

Część siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia rozpoczęła już zgrupowanie, które ma przygotować zawodników do meczów Ligi Narodów. Póki co kadrowicze trenują bez głównego szkoleniowca, a do Spały w późniejszym terminie dojadą też zawodnicy, którzy jeszcze nie zakończyli sezonu ligowego. To oznacza, że sztab będzie musiał przygotować specjalny plan na najbliższe spotkania, o czym mówił w jednym z wywiadów Maciej Muzaj.

Chociaż zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się 10 maja, to do Spały nie dojechali wszyscy siatkarze. Część powołanych zawodników, w tym gracze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębskiego Węgla, Skry Bełchatów czy Aluron CMC Warty Zawiercie, wciąż rozgrywa mecze fazy play-off PlusLigi, a po zakończonych spotkaniach zapewne uda się na krótkie urlopy. Jaki plan ma Nikola Grbić? Na zgrupowaniu wciąż nie pojawił się też Nikola Grbić, który razem z prowadzonym przez siebie klubem Sir Safety Perugia dopiero zakończył zmagania w lidze włoskiej. O to, jak wyglądają treningi bez selekcjonera, opowiedział w rozmowie z Polsat News Maciej Muzaj. – Póki co, zapoznaliśmy się z siłownią. Dzień później, już nie chodzi się tak lekko. Za nami również pierwszy trening siatkówki, ale bez skakania. Wszystko robimy na spokojnie, aby nie doznać niepotrzebnie kontuzji – wyjaśnił. Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów podkreślił, że kadra będzie walczyła o jak najlepszy wynik w Lidze Narodów, która rozpocznie się już na początku czerwca. – Słyszałem, że na początku składy nie będą najsilniejsze – zdradził, przypominając, że niektórzy siatkarze nie zakończyli jeszcze sezonu w swoich klubach. – Turniej może rozpocząć się w innym zestawieniu, niż oczekiwaliby tego kibice. To jest jednak dobry moment dla wszystkich, żeby mieli okazję pograć – dodał. Przed Muzajem trudne zadanie, ponieważ będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bartoszem Kurkiem, Łukaszem Kaczmarkiem i Karolem Butrynem. Siatkarz przyznał, że nawet podczas krótkich wakacji starał się spędzać aktywnie czas, by już po przyjeździe na zgrupowanie prezentować odpowiedni poziom i nie odstawać od konkurentów. – Na mojej pozycji znajduje się kilku bardzo doświadczonych zawodników. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się znaleźć w kadrze na MŚ – podkreślił. Czytaj też:

