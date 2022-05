Zapadła ważna dla polskich siatkarzy decyzja. Chodzi o prestiżowy turniej

Przed rokiem polscy siatkarze wywalczyli drugie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów, przegrywając decydujące starcie z Brazylią. Biało-Czerwoni również w tym roku będą faworytami do zajęcia wysokiego miejsca, chociaż niewykluczone, że Nikola Grbić będzie mocno rotował składem, chcąc sprawdzić wszystkich powołanych przez siebie zawodników.

Liga Narodów. Finał turnieju we Włoszech

Aktualni mistrzowie świata rozpoczną udział w turnieju od meczów w Kanadzie, a następnie przeniosą się do Bułgarii. Trzecia część rywalizacji będzie miała z kolei miejsce w Gdańsku, gdzie Biało-Czerwoni zagrają m.in. z Iranem. Jeśli podopieczni Grbicia po serii spotkań będą plasowali się w czołowej ósemce, wezmą udział w turnieju finałowym.

Jak przekazano w poniedziałek 2 maja, finały Ligi Narodów z udziałem ośmiu drużyn odbędą się w dniach 20-24 lipca we włoskiej Bolonii. To duża zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to w turnieju finałowym wzięły udział tylko cztery drużyny: Polska, Brazylia, Francja i Słowenia. Przypomnijmy, wówczas wszystkie spotkania Ligi Narodów rozegrano w Rimini w tzw. bańce, bez udziału kibiców.

Liga Narodów. Terminarz reprezentacji Polski

Turniej pierwszy – Ottawa (Kanada):

08.06.2022, Polska – Argentyna

– Argentyna 09.06.2022, Polska – Włochy

– Włochy 11.06.2022, Bułgaria – Polska

12.06.2022, Francja – Polska

Turniej drugi – Sofia (Bułgaria):

22.06.2022, Polska – Brazylia

– Brazylia 23.06.2022, Polska – Kanada

– Kanada 25.06.2022, Polska – Australia

– Australia 26.06.2022, USA – Polska

Turniej trzeci – Gdańsk (Polska)

05.07.2022, Iran – Polska

07.07.2022, Polska – Słowenia

– Słowenia 08.07.2022, Polska – Holandia

– Holandia 09.07.2022, Polska – Tunezja

