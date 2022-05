Rasistowski skandal w byłym klubie Polki. Trener powinien ugryźć się w język

Lokomotiw Kaliningrad został mistrzem Rosji. Damska drużyna, której zawodniczką niedawno była Malwina Smarzek, wygrała finałowe spotkanie z Urałoczką Jekaterynburg. Więcej jednak niż o wyniku mówi się w kontekście skandalicznego zachowania szkoleniowca mistrzyń Rosji, który w skandaliczny sposób określił jedną z przeciwniczek, Ailamę Cesé Montalvo, czarnoskórą Kubankę.

Rasistowski skandal w damskiej siatkówce. Trener nazwał siatkarkę małpą

Podczas finałowego spotkania na jednej z przerw w trakcie trzeciego seta były trener Malwiny Smarzek zupełnie się zapomniał. Szkoleniowiec już pod sam koniec czasu wziął na bok jedną z siatkarek i myśląc chyba, że nikt go nie usłyszy, zadał zawodniczce pytanie, które ostatecznie zostało wyłapane przez kamery. – Dlaczego znowu łapiesz tę małpę? – powiedział Woronkow, mając na myśli Kubankę Ailamę Cesé Montalvo.

Kierownictwo Urałoczki Jekaterynburg domaga się publicznych przeprosin. – To oczywiste, że osoby publiczne, które pracują na antenie, muszą brać odpowiedzialność za to, co mówią – powiedział rzecznik zespołu Konstantin Panov. – Odbywało się to w czasie przerwy w grze. Są one zawsze filmowane i transmitowane. Nie jest to dla nikogo tajemnicą – dodał jeszcze pracownik Urałoczki.

Spotkanie między klubami było bardzo zacięte, a ostatecznie wygraną przypieczętowały siatkarki z Lokomowitu Kaliningrad (3:2).

