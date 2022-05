Polska siatkarka zachwyciła internautów zdjęciem w bikini. „Mała Syrenka” w wersji niepozowanej

ŁKS Commercecon Łódź wygrał rywalizację z Grotem Budowlani Łódź o trzecie miejsce w Tauron Lidze i zakończył zmagania z brązowym medalem. Radości z sukcesu swojego zespołu nie kryła Martyna Grajber, która po ostatnim spotkaniu fazy play-off podzieliła się z kibicami inną dobrą wiadomością. Siatkarka w wymownym wpisie zasugerowała, że wkrótce poślubi Jana Nowakowskiego, który na co dzień gra w LUK Lublin.

Polska siatkarka zachwyciła internautów

Zanim siatkarka stanie na ślubnym kobiercu, odbędzie zasłużone wakacje. Grajber poleciała na Sardynię, a zdjęciami z urlopu regularnie chwali się w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie dodała zdjęcie, na którym pozuje w bikini na jednej ze skał. „Z serii Mała Syrenka, wersja niepozowana” – dodała pod wpisem, który szybko doczekał się ponad trzech tysięcy polubień.

Fotografia zamieszczona przez Grajber najwyraźniej zachwyciła internautów. „Jedyna, dla której warto oglądać mecze” – skomentował jeden z nich. „Wyglądasz bosko” – dodał inny. „Zjawiskowa, aż trudno uwierzyć, że niepozowana” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Martyna Grajber bez powołania

Grajber rozpoczęła wakacje już po zakończeniu sezonu ligowego, ponieważ nie otrzymała powołania do reprezentacji Polski. Przyjmująca, która grała w kadrze prowadzonej przez Jacka Nawrockiego, nie znalazła uznania w oczach nowego szkoleniowca, Stefano Lavariniego. – Każdy sezon w klubie rozgrywam po to, by grać w kadrze. Nie ma dla mnie innej drogi. Wszystko inne leży po stronie trenera. Nie znam go osobiście, nigdy nie mieliśmy okazji do rozmowy. Wiem, że kadrze nigdy nie powiem „nie” – mówiła w rozmowie z tvpsport.pl.

