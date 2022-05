Klub PlusLigi oficjalnie pożegnał przyjmującego. Zmian w drużynie ciąg dalszy

„Sam Deroo w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował Asseco Resovii Rzeszów. Belgijski przyjmujący dołączył do naszego zespołu w ubiegłym roku. Wystąpił w 26 ligowych spotkaniach, w których łącznie zdobył 292 punkty. Odebrał również 3 statuetki MVP. Dziękujemy za występy w naszych barwach. Życzymy powodzenia w dalszej karierze! Sam, thank you!” – napisał klub na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Sam Deroo odchodzi z Resovii. To nie pierwszy jego polski klub

Sam Deroo do Rzeszowa przyszedł z Dynama Moskwa, z którym wygrał mistrzostwo Rosji, puchar kraju i Puchar CEV. Przed swoją rosyjską przygodą aż cztery lata spędził w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, a na swoim koncie ma trzy mistrzostwa Polski, jedno wicemistrzostwo i dwukrotny triumf w Pucharze Polski. Możliwe, że w przyszłym sezonie Deroo znowu zagra w Rosji, a dokładniej w Zenicie Kazań, w którym Belg zastąpiłby Bartosza Bednorza.

Duże zmiany w Rzeszowie. Wcześniej odszedł szkoleniowiec

Sam Deroo to już kolejna zmiana w Rzeszowie. 12 maja 2022 roku z klubem pożegnał się szkoleniowiec Marcelo Mendez, który pracował na tym stanowisku niecałe pół roku. Klub z Podkarpacia znacznie poprawił swoją grę pod skrzydłami doświadczonego trenera, ale ten rezygnuje z pracy, aby skupić się na swojej posadzie w reprezentacji Argentyny.

Trener Méndez objął naszą drużynę w niezwykle trudnym momencie. Mimo że nie udało nam się awansować do półfinałów PlusLigi, to gra naszego zespołu pod wodzą Marcelo była znacznie lepsza niż w początkowej fazie sezonu. Marcelo Méndez to świetny trener oraz bardzo dobry człowiek. Jestem mu wdzięczny i dziękuję za jego pracę, zaangażowanie i pomoc naszemu klubowi – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovi.

