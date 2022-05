Nikola Grbić zdradził, o czym rozmawiał z reprezentantami Polski. Ważne słowa trenera siatkarzy

Nikola Grbić został mianowany selekcjonerem reprezentacji Polski już na początku 2022 roku, ale na jego pierwsze publiczne „wystąpienie” musieliśmy nieco poczekać. Serb prowadził bowiem jeszcze Sir Safety Perugię i nawet na zgrupowanie naszej kadry dotarł z małym opóźnieniem. Pierwotnie zawodnicy ćwiczyli pod okiem jego asystentów. Teraz jednak szkoleniowiec pojawił się na swojej pierwszej oficjalnej konferencji prasowej w roli selekcjonera.

Nikola Grbić zapowiada, że w reprezentacji Polski nie będzie specjalnego traktowania

Tematem przewodnim było oczywiście to, jak ma wyglądać drużyna pod jego wodzą. Grbić zapewnił rozmówców przede wszystkim o jednej rzeczy. – Nie będzie specjalnego traktowania, wszyscy są równi. Każdy będzie traktowany tak samo. Nikogo nie zamierzam traktować na specjalnych prawach, bo na przykład jest bardziej doświadczony. Zamierzam podchodzić indywidualnie do każdego gracza, ale po to, aby wydobyć z niego jak najwięcej. Nie będzie żadnych grup i kast – stwierdził.

– To, że dwa razy wygrałeś z ZAKSĄ Ligę Mistrzów nie znaczy, że masz pewne miejsce w składzie reprezentacji Polski – powiedział były trener drużyny z Kędzierzyna-Koźle, czyli właśnie Grbić.

Nikola Grbić otwarty na dialog z siatkarzami

Ponadto Serb przyznał, że chciałby, aby pomiędzy nim oraz zawodnikami zachodził dialog i nie zamierza być trenerem-dyktatorem. – Każdego prosiłem o jedno, czyli szczerość. Powiedziałem: „Jeśli widzicie, że coś nie gra, coś wam się nie podoba, chcę to usłyszeć. Bądźcie otwarci, nie bójcie się pytać i proponować. Nie rozstrzelam was, jeśli wasza propozycja się nie sprawdzi. To ja decyduję na koniec, ale chcę was wysłuchać”. Wszyscy ciągniemy wózek w jedną stronę – stwierdził.

