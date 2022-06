Niespodziewane problemy reprezentantów Polski. Siatkarze spóźnili się na samolot

Reprezentacja Polski w pierwszych czterech spotkaniach siatkarskiej Ligi Narodów przegrała tylko raz, ulegając w czterech setach Włochom. Biało-Czerwoni dzięki zwycięstwom z Argentyną, Bułgarią i Francją zajmują czwarte miejsce w tabeli, co jest dobrą pozycją startową przed kolejnymi odsłonami rywalizacji. Drugi turniej rozpocznie się 22 czerwca w Bułgarii i zapewne doprowadzi do kolejnych przetasowań w stawce.

Liga Narodów 2022. Siatkarze nie zdążyli na samolot

Zanim podopieczni Nikoli Grbicia polecą do Sofii, będą trenowali w Spale. Druga część zgrupowania rozpocznie się w czwartek 16 czerwca, a przed wznowieniem treningów siatkarze otrzymali dzień wolnego. Problem w tym, że dzień wcześniej z dużym opóźnieniem zameldowali się w Polsce i mają za sobą długą podróż.

Jak donosił administrator profilu Polska Siatkówka na Twitterze, samolot lecący z Montrealu do Monachium miał dwie godziny opóźnienia, przez co Biało-Czerwoni nie zdążyli na samolot lecący z Niemiec do Warszawy. Aktualni mistrzowie świata jeszcze około południa byli na niemieckim lotnisku, a do Polski dotarli dopiero po godz. 21. To oznacza, że ich podróż z Kanady zajęła w sumie aż 24 godziny.

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polaków

Turniej w Sofii (Bułgaria):

Polska – Brazylia (22 czerwca, godz. 16:00)

Polska – Kanada (23 czerwca, godz. 12:30)

Polska – Australia (25 czerwca, godz. 15:30)

USA – Polska (26 czerwca, godz. 15:30)

Turniej w Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena):

Iran – Polska (5 lipca, godz. 20:00)

Polska – Słowenia (7 lipca, godz. 20:00)

Polska – Holandia (8 lipca, godz. 20:00)

Polska – Chiny (9 lipca, godz. 20:00).

