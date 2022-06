Dwóch nowych zawodników w klubie siatkarskiej PlusLigi. To będzie rekordowy sezon

Występujący w siatkarskiej Plus Lidze Trefl Gdańsk poinformował na początku czerwca o transferze 24-letniego przyjmującego, reprezentanta Agentyny Jana Martineza Franchiego. Jak się okazało, to nie było ostatnie wzmocnienie tej pozycji przez klub.

Władze klubu zdecydowały, by do drużyny dołączyli także wywodzący się ze struktur młodzieżowych Trefla – Jakub Czerwiński i Aliaksei Nasevich, którzy zamknęli skład drużyny na sezon 2022/2023. Ten pierwszy w minionym sezonie grał z kolei w pierwszoligowym Mickiewiczu Kluczbork. Natomiast Nasevich występował w drużynach juniorów i II ligi Trefla.

twitter

Prezes Trefla: szkolenie młodzieży jest w naszych strukturach

Na temat transferów młodych siatkarzy wypowiedział się prezes klubu. – Myślę, że niewiele osób o tym wie, a warto o tym w tym miejscu powiedzieć – w Gdańsku szkolenie młodzieży jest bezpośrednio w naszych strukturach, w Trefl Gdańsk SA, a nie obok, w na przykład zaprzyjaźnionych ośrodkach, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu klubów. Zarówno trenerzy młodzieżowi, jak i ci zawodnicy, którzy grają w zespołach młodzieżowych, są bezpośrednio w naszych strukturach – powiedział prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu. Dodał, że „cieszymy się, że kolejni gracze, którzy najpierw grali w naszych zespołach młodzieżowych, dołączają do pierwszej drużyny”.

Mierzący 195 cm wzrostu Jakub Czerwiński za miesiąc skończy 21 lat. Pochodzi z Wągrowca, a swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w zespole NTS Trójka Nakło. Z kolei Aliaksei Nasevich to Białorusin, który dwa tygodnie temu skończył 19 lat i mierzy 197 cm. Pierwsze treningi siatkarskie zaczął w wieku 10 lat i grał w rozgrywkach międzyszkolnych, reprezentując Szkołę im. Sapiegi z rodzinnego Grodna. W listopadzie 2016 roku – w wieku 13 lat – dostał pierwszą licencję zawodniczą. We wrześniu 2018 roku przyjechał razem z rodziną do Gdańska. Tutaj osiedlili się na stałe, nie chcąc wracać na Białoruś.

Aliaksei Nasevich w Treflu Gdańsk ma kontrakt do końca sezonu 2024/2025, natomiast z Jakubem Czerwińskim została podpisana roczna umowa, z możliwością przedłużenia.

Rekordowy sezon dla Trefla Gdańsk pod względem liczby wychowanków

Sezon 2022/2023 będzie rekordowy dla Trefla pod względem liczby wychowanków i zawodników, którzy przed dołączeniem do pierwszej drużyny występowali w zespołach młodzieżowych klubu. Na 15-stu graczy aż pięciu reprezentowało żółto-czarnych w drużynach młodzieżowych. Ponadto w zespole seniorów spotka się czterech mistrzów Polski juniorów z 2019 r. i brązowych medalistów w tej kategorii wiekowej z 2020 r. – Karol Urbanowicz, Dawid Pruszkowski, Jordan Zaleszczyk i Jakub Czerwiński.

Pełny skład Trefla Gdańsk na sezon 2022/2023 PlusLigi:



Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Mariusz Wlazły;

Rozgrywający: Lukas Kampa, Kamil Droszyński;

Środkowi: Patryk Niemiec, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk, Janusz Gałązka;

Przyjmujący: Piotr Orczyk, Jan Martinez Franchi, Mikołaj Sawicki, Aliaksei Nasevich, Jakub Czerwiński;

Libero: Luke Perry, Dawid Pruszkowski;

I trener: Igor Juricić;

Asystent trenera: Karol Rędzioch;

II asystent trenera: Dominik Posmyk;

Trener przygotowania fizycznego: Wojciech Bańbuła;

Fizjoterapeuta: Piotr Ślugajski

Kierownik drużyny: Michał Kardasz

Czytaj też:

Wzruszające słowa byłego trenera Biało-Czerwonych. Tak szkoleniowiec siatkarzy mówił o pobycie w Polsce