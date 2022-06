Hitowy transfer reprezentanta Polski stał się faktem. Trafił do jednego z najlepszych klubów świata

Hitowy transfer Kamila Semeniuka do Włoch stał się faktem. Już kilka tygodni temu niemal pewne było, że kluczowy gracz reprezentacji Polski opuści mistrzowską ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i przeniesie się na Półwysep Apeniński. Przyjmujący zagra w drużynie z wielkimi ambicjami, bo w Sir Safety Perugii.

Transfer Kamila Semeniuka do Sir Safety Perugii stał się faktem

On sam wydaje się również być głodny kolejnych sukcesów, po tym jak z polskim zespołem w sezonie 2021/22 sięgnął po mistrzostwo kraju, puchar oraz triumf w Lidze Mistrzów. Na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Italii znajdziemy kilka cytatów z samego Semeniuka. – Tylko Perugia mogła dać mi nowe wyzwania i możliwość rozwoju. Tu każdego roku oczekiwania są najwyższe i dlatego każdy codziennie daje z siebie to, co najlepsze – miał powiedzieć. W oświadczeniu przyjmujący nazywany jest „polskim młotem”, co ma odnosić się do jego ogromnej siły uderzenia.

Oprócz tego siatkarz wyznał, dlaczego zdecydowanie się na ten transfer było dla niego trudne. Pochodzący z Kędzierzyna-Koźle reprezentant Polski spędził w rodzinnym mieście i klubie z niego łącznie 25 lat (z roczną przerwą na grę w Warcie Zawiercie). – Następny sezon będzie dla mnie pierwszym poza miejscem, gdzie się urodziłem i poza krajem. Chciałem dokonać mądrego wyboru. – wyznał Semeniuk. W dalszej części wywodu porównał status Perugii do piłkarskiego Realu Madryt.

CV Kamila Semeniuka pełne sukcesów

W najbliższym czasie Semeniuk i jego nowi koledzy (w tym Wilfredo Leon) powalczą o przywrócenie włoskiemu zespołowi pełni blasku. Ostatnie dwa sezonu Perugia zakończyła bowiem na drugim miejscu w Serie A, z kolei w Lidze Mistrzów odpadała na etapie półfinału, co nie spełniało oczekiwań ani kibiców drużyny, ani jej właściciela. Sam siatkarz ma natomiast na koncie trzy mistrzostwa Polski, tyle samo krajowych pucharów, dwa triumfy w Lidze Mistrzów, srebrny medal Ligi Narodów i brązowy mistrzostw Europy.

