Trudny sprawdzian przed Polkami w Lidze Narodów. Spróbują przerwać fatalną passę. Kiedy i gdzie oglądać transmisję TV?

. Kiedy Biało-Czerwone dobrze rozpoczęły obecny sezon Ligi Narodów. Niestety każdy kolejny mecz był coraz gorszy, przynajmniej jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Polki po raz ostatni w tych rozgrywkach zwyciężyły w połowie czerwca, gdy pokonały osłabione przez koronawirusa Tajki 3:2. Od tamtej pory drużyna Stefano Lavariniego poniosła pięć kolejnych porażek, przez co straciła jakiekolwiek szanse na awans do fazy play-off.

Ostatnie spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Reprezentantki Polski uległy Amerykankom, Belgijkom, Włoszkom, Chinkom oraz Dominikankom. Oczywiście nie we wszystkich spotkaniach nasze siatkarki były zdecydowanie gorsze. Przegrana z Belgią była dość niespodziewana, bo to Biało-Czerwone były faworytkami w ty starciu. Z kolei w starciu z włoską reprezentacją, czyli mistrzyniami Europy oraz rywalkami z państwa położonego na Morzu Karaibskim o tym, że z boiska trzeba było zejść na tarczy, zadecydowały detale, ponieważ obie te drużyny były do pokonania.

Polska więc zajmuje aktualnie 12. pozycję, ale niewykluczone jest, że po ostatniej serii gier ulegnie to zmianie. Co więcej, nasza drużyna ma również zapewnione pozostanie w Lidze Narodów na kolejny sezon. Ostatnim przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Bułgaria, czyli gospodynie turnieju rozgrywanego w Sofii. Polki zwyciężyły z Bułgarkami w ostatnich czterech z pięciu ostatnich meczów.

Kiedy mecz Polska — Bułgaria? Gdzie oglądać transmisję TV?

Ostatnie spotkanie w tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów Polska — Bułgaria odbędzie się w niedzielę, 3 lipca. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenie TVP Sport oraz Polsatu Sport Extra, a także za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go i strony sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Nikola Grbić powołał siatkarzy na Ligę Narodów. Serb ponownie zaskoczył