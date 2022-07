Reprezentant Polski wywołał burzę. Jego mocne słowa doczekały się reakcji władz klubu PlusLigi

Projekt Warszawa nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. W 26 spotkaniach zespół zdobył 36 punktów i uplasował się dopiero na dziewiątym miejscu. Piotr Gacek stwierdził, że to była bardzo trudna kampania pod kątem wyniku sportowego. – Jesteśmy rozczarowani takim rezultatem. Nie znaleźliśmy się w fazie play-off praktycznie na własne życzenie, ponieważ poziom spotkań, które rozgrywaliśmy w drugiej rundzie, odbiegał od normy i poziomu zawodników, których mieliśmy w swoich szeregach – powiedział w klubowych mediach wiceprezes.

PlusLiga. Wizja przyszłego sezonu w Projekcie Warszawa

Dyrektor Sportowy stołecznego zespołu przyznał, że jeżeli nie ma określonego wyniku, to zmienia się albo metody treningowe, albo dokonuje się pewnych zmian kadrowych. Tak też władze klubu postanowili uczynić. Według zapowiedzi Projekt Warszawa, od przyszłego sezonu będzie nową drużyną, w której najbardziej doświadczeni zawodnicy zostaną wzmocnieni ambitnymi i młodymi siatkarzami.

- Tym samym chciałbym zamknąć pewien etap, którym był zeszły sezon. Był to dla mnie sportowo najtrudniejszy sezon w całym okresie mojej przygody z siatkówką. Wielokrotnie przeżywałem ból porażki, ale gdy ma się na nią wpływ na boisku, to boli to nieco inaczej. Dlatego jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie kibiców i partnerów naszego klubu, ale z tego miejsca chciałbym przekazać, że sportowa przyszłość Projektu Warszawa jest zabezpieczona i kreowana tak, aby takich sytuacji uniknąć – zapewnił Piotr Gacek.

Piotr Gacek o wywiadzie Bartosza Kwolka: to kłamstwo

Projekt Warszawa przeszedł niemałą rewolucję kadrową. Klub opuścili m.in. Michał Superlak, Jan Fornal, Janusz Gałązka, Bartosz Kwolek, Jay Blankenau, czy Dusan Petković. Zastąpili ich Jan Firlej, Maciej Stępień, Niels Klapwijk, Artur Szalpuk czy Linus Weber. Piotr Gacek obiecał kibicom stołecznej drużyny, że to jeszcze nie koniec. – Jeszcze nie ogłosiliśmy wszystkich nazwisk, ale myślę, że kibice i partnerzy będą zadowoleni. Drużyna przeszła rewolucję, ale to jest konsekwencją tego co wydarzyło się w ubiegłym sezonie. Myślę, że nowa krew jest potrzebna – powiedział.

Piotr Gacek skomentował także wywiad, którego udzielił jego były podopieczny Bartosz Kwolek. – Jestem zaskoczony wywiadem, którego udzielił na łamach „Przeglądu Sportowego”. Przytoczył on okoliczności funkcjonowania klubu, które były nieprawdziwe – powiedział wiceprezes Projektu Warszawa. Według dyrektora sportowego agent Kwolka przy zapytaniu o ofertę z naszej strony został poinformowany już w trakcie sezonu, że klub nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z zawodnikiem. – Słowa dotyczące naszego klubu, które padły w tym wywiadzie są nieprawdziwe. Ze swojej strony życzę mu, aby rozwijał swój potencjał w drużynie z Zawiercia i reprezentacji Polski – zakończył.

Drużyna marzeń Piotra Gacka

Piotr Gacek chce, aby w Warszawie powstał naoliwiony zespół, który wychodzi na parkiet i gra z pewnymi automatyzmami i zaufaniem wobec siebie. – Chcę, aby to była drużyna, która będzie pracowała na swój sukces od początku od końca – uznał były libero. W związku z tym postanowiono na nowego trenera, który ma odmienić klub.

Szkoleniowcem Projektu Warszawa został Roberto Satilli, który w przeszłości prowadził już polskie drużyny walczące o najwyższe cele. – Liczę na jego indywidualne i merytoryczne podejście do każdego zawodnika oraz doświadczenie w budowaniu grupy – powiedział Gacek, dodając, że trener już tworzy dobrą atmosferę w drużynie. – Od samego początku naszej współpracy pozostaje w stałym kontakcie z zawodnikami i buduje relacje od pierwszego dnia pracy – podkreślił.

Gdzie będzie Projekt Warszawa za pięć lat?

Piotr Gacek za pięć lat widzi Projekt Warszawa jako czołowy klub PlusLigi, nie tylko jako zespół aspirujący do medali, ale również, który te medale po prostu zdobywa. – Chciałbym, abyśmy byli medalistą mistrzostw Polski, marzę o tym i zrobię wszystko, aby zdobyć najwyższe laury. Chciałbym również, aby drużyna zdobywała medale w Lidze Mistrzów i to są marzenia sportowe, które chciałbym zrealizować, zaczynając od budowy strategii, budowy marki, budowy akademii, aby te pięć lat spowodowało, że stabilność klubu będzie na tyle duża, że regularnie będziemy zdobywać medale mistrzostw Polski i Ligi Mistrzów – zakończył dyrektor sportowy.

