Nowy przyjmujący w PlusLidze. Tajemniczy transfer czołowego klubu

PGE Skra Bełchatów ściągnęła do klubu nowego przyjmującego – Lukasa Vasinę, który przeszedł do PlusLigi z ligi czeskiej. Urodzony w 1999 roku zawodnik swoje pierwsze siatkarskie kroki postawił w mieście Ceska Trebova. Pierwszym trenerem Czecha był jego tata, który prowadził go do ukończenia 15. roku życia. Następnie trafił do VK Ostrava, gdzie występował do 2018 roku. Stamtąd trafił do VK CEZ Karlovarsko, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju i Superpuchar Czech.

Nowy zawodnik Skry Bełchatów o celach w PlusLidze

O możliwym przejściu Lukasa Vasiny do polskiego klubu mówiło się od dłuższego czasu. Jest to jego pierwszy transfer do zagranicznego klubu. – To prawda, różnego rodzaju informacje w tej kwestii krążyły od już od dłuższego czasu, ale kiedy pojawiła się oferta ze strony PGE Skry, nie wahałem się, bo to przecież jeden z najlepszych zespołów w Polsce – powiedział nowy nabytek bełchatowian.

Czech zapytany, czy stawia sobie jakieś cele związane z grą w PGE Skrze Bełchatów, odpowiedział, że muszą być wysokie, bo przechodzi do czołowego klubu w Polsce. – Chcę ciężko pracować i grać najlepiej, jak tylko potrafię, tak aby wszyscy w Bełchatowie byli ze mnie zadowoleni. Wiem, że PGE Skra ma liczne grono fantastycznych kibiców i liczę na ich wsparcie – podkreślił przyjmujący.

Występy w reprezentacji Lukasa Vasiny

Lukas Vasina wystąpił w seniorskiej reprezentacji Czech w pamiętnym meczu 1/8 finału mistrzostw Europy, kiedy on i jego koledzy z kadry sensacyjne wyeliminowali reprezentację Francji. Przyjmujący ma na swoim koncie złoty medal Mistrzostw Europy Kadetów z 2017 roku. Z kolei w 2018 roku wywalczył z reprezentacją srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorów.

Czytaj też:

Czołowy klub PlusLigi ma nowego zawodnika. To były reprezentant Polski