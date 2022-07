Siatkarz zdecydował o swojej przyszłości. Wiemy, gdzie zagra reprezentant Polski

Norbert Huber zadebiutował w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2021/2022. Reprezentant Polski znakomicie wkomponował się w drużynę i praktycznie z marszu stał się jednym z filarów drużyny mistrza Polski. W drużynie prowadzonej przez Gheorghe Cretu Norbert Huber zdobył Puchar Polski, tytuł mistrza kraju oraz złoto Ligi Mistrzów. – Miniony sezon był dla mnie najlepszym w mojej dotychczasowej przygodzie ze sportem – oświadczył zawodnik. W związku z tym ekipa z Kędzierzyna-Koźla porozumiała się z siatkarzem w sprawie nowego kontraktu.

Niestety mimo dobrego startu, Huber doznał kontuzji. – Mimo że stało się, jak się stało i przytrafiła mi się kontuzja, to jestem podekscytowany tym, co razem osiągnęliśmy – podkreślił środkowy. Czeka go jeszcze przerwa i rehabilitacja, ale jak sam deklaruje, zamierza w tym czasie pracować, aby w jak najlepszej formie wrócić do gry. – Mam dużo czasu na odpoczynek, regenerację i pracę nad swoim ciałem. Postaram się wykorzystać ten czas jak najlepiej – podkreślił.

Tomasz Klambka przedłużył kontrakt z ZAKSĄ

Razem z Huberem, kontrakt przedłużył Tomasz Kalembka, który jak sam przyznał, możliwość reprezentowania barw takiego klubu, jak ZAKSA jest powodem do dumy. – Ogromnie się cieszę, że mogę nadal być częścią tego klubu – powiedział. – ZAKSA to doskonały klub, który zapewnia zawodnikowi wszystko, czego potrzebuje. Przychodzi się tu z uśmiechem na twarzy, bo atmosfera, która panuje w szatni czy ogólnie w klubie jest znakomita – podkreślił środkowy, deklarując walkę o najwyższe cele w kolejnym sezonie.

„Pomimo zmian które nastąpiły przed zeszłym sezonem, udało nam się zdobyć praktycznie każde trofeum, o które walczyliśmy, więc mam nadzieję, że przyszły sezon będzie równie owocny. Świetnie, że większość drużyny została, bo kolektyw i zgranie, które wypracowaliśmy w zeszłym sezonie, doprowadziło nas do tej historycznej potrójnej korony. I jestem przekonany, że nasza grupa jest na tyle ambitna i pracowita, że zrobi wszystko, aby ten sukces powtórzyć” – przyznał zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

