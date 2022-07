Włoski siatkarz pozwał dwóch rywali. Chodzi o rasistowskie prowokacje

W kwietniu tego roku podczas meczu pomiędzy Modeną Volley a Sir Safety Perugia doszło do niecodziennej sytuacji. Brazylijski siatkarz kubańskiego pochodzenia Joandry Leal ruszył w kierunku Dragana Travicy i go kopnął. Dlaczego? Według zawodnika z Modeny rywal miał go obrazić na tle rasistowskim. Po całym zajściu oliwy do ognia dodał kolega z zespołu 33-letniego przyjmującego Earvin N'Gapet.

Francuski gwiazdor określił gracza Sir Safety Perugia mianem rasisty oraz zdrajcy. Ostatecznie to Joandry Leal został zawieszony za swoje karygodne zachowanie. Komisja Dyscyplinarna Ligi wykluczyła go z gry na cztery spotkania. Dragan Travica oczywiście zaprzeczył zarzutom. Twierdził, że nie użył rasistowskich słów wobec przeciwnika. – Jeśli sytuacja się nie wyjaśni, podejmę pewne kroki. Rasizm i przemoc to niebezpieczne rzeczy, od których trzymam się z dala – mówił.

Dragan Travica skierował pozew przeciwko dwóm siatkarzom

Od tamtego zdarzenia minęło kilka miesięcy, ale wciąż nie zostało do końca wyjaśnione. Wreszcie głos postanowił zabrać posądzony o rasizm Dragan Travica. Reprezentant Włoch za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że skierował pozew przeciwko Joandry'emu Lealowi i Earvinowi N'Gapethowi. „Jestem osobą powściągliwą, ale to wydarzenie skłoniło mnie do podzielenia się z wami każdym krokiem, by pokazać prawdę” – napisał na Instagramie. Siatkarz zrobił to, aby oczyścić się z bezpodstawnych — jego zdaniem — i krzywdzących zarzutów.

35-latek od samego początku może liczyć na wsparcie swojego klubu w tej sprawie. „Sir Safety Perugia, w związku z instrumentalnymi, bardzo poważnymi oskarżeniami o »rasistowskie prowokacje« wysuwanymi w różnych miejscach przez niektórych członków Modena Volley przeciwko Draganowi Travicy, wyraża najwyższą solidarność ze swoim zawodnikiem” – mogliśmy przeczytać na stornie zespołu.

