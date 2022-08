Prawdziwy hit transferowy. Medalista mistrzostw świata trafił do polskiego drugoligowca

CUK Anioły Toruń to klub, który ma duże ambicje i plany. Drużynę założono w 2021 roku, a jednym ze współwłaścicieli jest Wilfredo Leon. Bez wątpienia nadrzędnym celem toruńskie ekipy na zbliżający się sezon klubowy jest awans do siatkarskiej pierwszej ligi. Obecnie drużyna znajduje się na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, ale mimo to udało jej się doprowadzić do prawdziwego hitu transferowego.

Hitowy transfer CUK Anioły Toruń. Isbel Mesa dołączył do zespołu

W piątek, 19 sierpnia torunianie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że ich nowym zawodnikiem został Isbel Mesa Sandoval. Nowy środkowy CUK Anioły Toruń ma 33-lata i jest niezwykle doświadczonym siatkarzem. Pochodzi z Kuby, zatem śmiało można przypuszczać, że na ten ruch klubu wpłynął Wilfredo Leon. Obaj znają się jeszcze za czasów gry dla reprezentacji z Karaibów.

Isbel Mesa w swoim dorobku ma wiele medali wywalczonych wraz ze swoją drużyną narodową. Warto wspomnieć, że był częścią ekipy, która w 2010 roku sięgnęło po srebrny medal na mistrzostwach świata, przegrywając w finale z Brazylią. W trakcie swojej kariery 33-latek grał w Brazylii, Boliwii, Egipcie czy też Francji. Najbardziej owocny był dla niego pobyt w Kraju Kawy, gdzie zdobył m.in. wicemistrzostwo kraju, Puchar kraju, a także Superpuchar.

„Medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, Ligi Światowej i Igrzysk Panamerykańskich - ISBEL MESA SANDOVAL został nowym środkowym drużyny CUK Anioły Toruń! Serdecznie witamy w grodzie Kopernika” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

