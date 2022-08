Wilfredo Leon spotkał się ze sztabem reprezentacji. Nikola Grbić zdradził kulisy tego spotkania

Polska jest już na ostatniej prostej swoich przygotowań do siatkarskich mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia rozpoczęła rywalizację w Memoriale Huberta Wagnera. Biało-Czerwoni dość pewnie pokonali Iran 3:0. To z pewnością cenne zwycięstwo oraz kolejny wartościowy sprawdzian, który pomoże Serbowi w przygotowaniu zespołu do najważniejszej imprezy w tym roku.

Kilka godzin przed tym meczem Wilfredo Leon postanowił spotkać się z całym sztabem trenerskim polskiej reprezentacji. Przypomnijmy, że przyjmujący kubańskiego pochodzenia został ostatecznie skreślony przez 48-letniego szkoleniowca i na pewno nie weźmie udziału w siatkarskim mundialu.

Nikola Grbić zdradził kulisy spotkania z Wilfredo Leonem

29-latek, który na co dzień reprezentuje barwy włoskiej Sir Safety Perugii, przez ostatnie kilka tygodni dochodził do siebie po operacji. Siatkarz pod koniec ubiegłego sezonu klubowego nabawił się poważnej kontuzji kolana. Trwała walka z czasem i choć pojawił się już na zgrupowaniu kadry, Nikola Grbić zdecydował się nie dawać mu szansy. Decyzja ta wzbudziła niemałe kontrowersje.

Wydaje się jednak, że Wilfredo Leon nie kryje urazy do trenera Biało-Czerwonych. Przed wyjazdem do Włoch zawodnik postanowił pożegnać się z Serbem oraz pozostałymi członkami drużyny. Szkoleniowiec został o to zapytany przez dziennikarzy. W odpowiedzi zdradził, co miało to na celu, jednocześnie zapewniając, że ich relacje są dobre.

– Przyszedł się przywitać z nami, a w piątek jedzie do Perugii. Chcieliśmy podzielić się tym ze wszystkimi, by uspokoić dyskusje. Nie ma żadnego podtekstu, dziury w całym. O wszystkim zadecydowało zdrowie, zrozumiał to. Cała sprawa została wyjaśniona – ocenił, cytowany przez WP SportoweFakty.

twitterCzytaj też:

Polscy siatkarze pokazali moc. Biało-Czerwoni udanie rozpoczęli Memoriał Wagnera