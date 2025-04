Kompromitacja polskiego sportu! Światowa impreza została odebrana

Igrzyska olimpijskie w zimowym wydaniu coraz bliżej. To imprezy na Półwyspie Apenińskim pozostał już niecały rok (start 6 lutego 2026), a problemów w krajowym sporcie zamiast mniej, to coraz więcej. Kolejny pojawił się w kontekście polskich panczenów. Niestety, właśnie ujawniono, że Polska straciła łyżwiarski Puchar Świata.

Polska bez łyżwiarskiego Pucharu Świata. Katastrofa organizacyjna

Skąd taka decyzja? Niestety, to konsekwencja obiektu w Zakopanem, który miał być gotowy już w 2023 roku, a… nadal nie jest. Z tego powodu zamiast miejsca z prawdziwego zdarzenia, gdzie łyżwiarstwo mogłoby zyskać nowe życie – pamiętając o możliwościach (choć coraz bardziej ograniczonych) obiektu w Tomaszowie Mazowieckim.

– Niestety mogę już potwierdzić, że organizacja zawodów Pucharu Świata została nam odebrana. Na szczęście udało się uratować mistrzostwa Europy, które w ramach wyjątku zostały przeniesione do Tomaszowa Mazowieckiego. Zostaliśmy ukarani za brak informacji i za to, że na budowie hali w Zakopanem dzieje się bardzo źle – czytamy słowa prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tatarach na łamach WP/SportoweFakty.

Obiekt w Zakopanem jest na etapie wykończenia, ale pojawiło się spore zamieszanie na linii podwykonawców i wykonawcy. W grę wchodzi m.in. rewaloryzacja kosztów, a cała sprawa jest obecnie na drodze prawnej, co może… jeszcze bardziej rozciągnąć perspektywę oficjalnego przecięcia wstęgi.

To duży problem dla łyżwiarstwa, bo wbrew – jak widać – ogromnym problemom natury infrastrukturalnej, wyniki polskich zawodniczek czy zawodników, są naprawdę solidne. Co więcej, przy kryzysie w skokach narciarskich, wydaje się, że to właśnie z tafli można spodziewać się największych szans medalowych podczas ZIO 2026. I to zarówno w kontekście łyżwiarzy czy łyżwiarek szybkich, jak i przedstawicieli oraz przedstawicielek short-tracku.

Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego obiekt w Zakopanem – zamiast służyć reprezentacji Polski na ostatniej prostej przygotowań olimpijskich – obecnie jest zdecydowanie bardziej znany, ze względu na problemy z otwarciem, czy najnowsze odebranie wspomnianego Pucharu Świata…

