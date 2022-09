Bartosz Bednorz trenuje z polskim klubem. Dwa kierunki transferu wciąż możliwe

Mimo że lato już minęło, większość klubów domknęła kadry na sezon 2022/23 a siatkarze poznajdowali nowe drużyny, to jeszcze nie wszyscy zadecydowali ostatecznie o swojej przyszłości. Na przykład Bartosz Bednorz cały czas pozostaje bez pracodawcy, co może dziwić o tyle, iż od dawna łączono go z przenosinami do Chin. Teraz jednak przyjmującemu ma być bliżej do jednej z uznanych polskich ekip.

Bartosz Bednorz nie podpisał kontraktu w Chinach

Reprezentant naszego kraju pozostaje bez klubu od maja, gdy rozwiązał kontrakt z Zenitem Kazań. Uwolnienie się z niego zajęło mu dość dużo czasu, ale w końcu ta sztuka się udała. Bednorz nie chciał dalej reprezentować barw rosyjskiej drużyny po tym, jak ten sam kraj rozpoczął wojnę w Ukrainie.

Następnie wiele spekulowało się o tym, że Polak dołączy do jednej z chińskich ekip. Pod koniec maja w mediach pojawiła się informacja, jakoby podpisał kontrakt z Shanghai Golden Age, lecz sam zawodnik temu zaprzeczył. – Nie znam nikogo stamtąd. Z nikim nie rozmawiałem, nie było ku temu powodu. Nie podpisałem umowy na kolejny sezon. Jestem wolnym zawodnikiem i nie mam klubu – stwierdził wówczas w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

PGE Skra Bełchatów ogłosiła, że Bartosz Bednorz będzie z nią trenował

Teraz, po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego, gdy polskie zespoły weszły w kluczowy sezon przygotowań do sezonu, okazuje się, że ze PGE Skrą Bełchatów trenuje jeden dodatkowy zawodnik, czyli właśnie Bednorz.

„Cześć Bartek. Przez następne dwa tygodnie ze Skrą będzie trenował Bartosz Bednorz, przygotowujący się do inauguracji ligi chińskiej” – napisano na oficjalnym profilu facebookowym klubu z województwa łódzkiego. Co ciekawe jednak niewykluczony ma być również scenariusz, o którym wspomniano na portalu siatka.org – że przyjmujący może jednak związać się na dłużej właśnie z bełchatowianami. Odpowiedź na pytanie o przyszłość reprezentanta Polski powinniśmy poznać niebawem.

