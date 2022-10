Terminarz mistrzostw świata w siatkówce. Kiedy Polki grają kolejny mecz?

Faza grupowa siatkarskich mistrzostw świata powoli dobiega końca, a reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze tylko dwa mecze. Biało-Czerwone dzięki wygranej z Amerykankami wciąż liczą się w walce o awans do ćwierćfinału, który uzyskają cztery najlepsze drużyny w każdej z grup. By przypieczętować kwalifikację do dalszego etapu czempionatu, Biało-Czerwone muszą jednak pokonać reprezentantki Kanady i Niemiec.

Po meczu z reprezentacją Stanów Zjednoczonych Polki mają dzień wolnego, dzięki czemu mogą odpowiednio zregenerować się przed kolejnymi spotkaniami. Oba starcia Biało-Czerwonych zostaną rozegrane w łódzkiej Atlas Arenie i już w sobotni wieczór dowiemy się, czy zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego otrzyma szansę walki o półfinał mistrzostw świata.

Terminarz mistrzostw świata w siatkówce

6 października (czwartek):

godz. 16:00, Rotterdam: Brazylia – Portoryko

godz. 20:00, Rotterdam: Chiny – Holandia

7 października (piątek):

godz. 14:15, Rotterdam: Japonia – Portoryko

godz. 15:00, Łódź: Serbia – Tajlandia

godz. 17:15, Rotterdam: Włochy – Argentyna

godz. 17:30, Łódź: USA – Turcja

godz. 19:00, Łódź: Dominikana – Niemcy

godz. 20:15, Rotterdam: Brazylia – Holandia

godz. 20:30, Łódź: Polska – Kanada

8 października (sobota):

godz. 13:30, Rotterdam: Włochy – Chiny

godz. 15:00, Łódź: USA – Tajlandia

godz. 17:00, Rotterdam: Brazylia – Belgia

godz. 17:30, Łódź: Serbia – Turcja

godz. 19:00, Łódź: Dominikana – Kanada

godz. 20:30, Łódź: Polska – Niemcy

9 października (niedziela):

godz. 12:30, Rotterdam: Chiny – Belgia

godz. 15:30, Rotterdam: Japonia – Holandia

godz. 18:30, Rotterdam: Portoryko – Argentyna

Czytaj też:

Polska siatkarka wskazała kluczową postać w drużynie. To ona pomogła Biało-Czerwonym ograć Amerykanki