Gwiazor PlusLigi rozwiązał kontrakt z klubem. Jest oświadczenie

„Informujemy, że kontrakt z Rolandem Gergye został rozwiązany za porozumieniem stron. Węgierski przyjmujący opuścił już drużynę BBTS i nie wystąpi w niedzielnym meczu z Jastrzębskim Węglem” – brzmi początek opublikowanego w mediach społecznościowych komunikatu BBTS-u Bielsko-Biała. To kolejny zawodnik klubu ze śląska, który w ostatnim czasie zdecydował się na opuszczenie zespołu.

PlusLiga. Roland Gergye opuścił BBTS Bielsko-Biała

We wspomnianym oświadczeniu przypomniano przebieg przygody Rolanda Gergye z BBTS-em Bielsko-Biała. Zawodnik z Węgier trafił do śląskiego zespołu przed rozpoczęciem obecnego sezonu. W jego barwach wystąpił 16-krotnie i zdobył 150 punktów (122 atakiem, 17 blokiem i 11 zagrywką). Podziękowano siatkarzowi i życzono wszystkiego najlepszego w dalszej karierze.

BBTS Bielsko-Biała zmaga się z niemałymi problemami od początku sezonu. Są „czerwoną latarnią” PlusLigi i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości ta sytuacja miała się poprawić. Dotychczas w sezonie 2022/23 zdobyli tylko 5 punktów (mecze 2-17) i do przedostatnich Cerrad Enea Czarnych Radom tracą pięć „oczek”.

Kolejny zawodnik opuszcza BBTS Bielsko-Biała

Roland Gergye nie jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich tygodniach zdecydował się odejść z PlusLigi. Wcześniej na ten sam ruch zdecydował się mistrz Europy Pierre Pujol, który trafił do Dinama Bukareszt. Ten transfer został okrzyknięty jednym z największych w historii rumuńskiej siatkówki.

Przypomnijmy, że najbliższe spotkanie BBTS Bielsko-Biała rozegra w najbliższą niedzielę, 15 stycznia, a ich przeciwnikiem będzie trzecia drużyna PlusLigi, Jastrzębski Węgiel. Mecz rozpocznie się o godz. 20:30.

