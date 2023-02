Wielkie show polskiej siatkarki. Rzadki wyczyn w Tauron Lidze

Sezon Tauron Ligi trwa w najlepsze. ŁKS Commercecon Łódź, Developres Bella Dolina Rzeszów i Grupa Azoty Chemik Police grają na poziomie zdecydowanie wyższym od konkurencji. W dole tabeli doszło do starcia bezpośrednich rywalek z Wrocławia i Radomia. Górą były pierwsze, a jedna z siatkarek zakończyła mecz z rekordowym wynikiem.

Show Julii Szczurowskiej z Volley'a Wrocław

Atakująca Volley’a Wrocław, Julia Szczurowska, rozegrała jedno z najlepszych spotkań w karierze. Siatkarka zdobyła aż 36 punktów, co w realiach Tauron Ligi nie zdarza się często. Na cały wynik złożyło się 29 punktów zdobytych na 56-procentowej skuteczności, dwa asy serwisowe oraz pięć bloków. Dobra dyspozycja sprawiła, że Wrocławianki po zaciętym meczu pokonały Radomkę 3:2, przegrywając wcześniej dwa pierwsze sety.

Wychowanka wrocławskich zespołów była najlepiej blokującą (ex aequo z Kornelią Moskwą z Radomki) i punktującą całej 15. kolejki Tauron Ligi. W pokonanym polu zostawiła Melis Durul (27 punktów dla Grot Budowlanych Łodź) oraz koleżankę z zespołu, Regiane Bidias (20 punktów).

Volley Wrocław w walce o play-off Tauron Ligi

Volley Wrocław z dorobkiem 14 punktów zajmuje obecnie siódme miejsce. Radomka dzięki punktowi zdobytemu na wyjeździe awansowała na ósmą lokatę, ostatnią dająca prawo występów w play-offach. W tabeli prowadzi Developres z bilansem 13 zwycięstw i jednej porażki. Tuż za nim plasuje się ŁKS, który ma zaległe spotkanie do rozegrania. Łodzianki nie przegrały jeszcze spotkania w lidze i to je określa się na dziś faworytkami do złota. Podium zamykają aktualne mistrzynie Polski z Polic.

