Nowe informacje ws. odejścia Urosa Kovacevicia do Rosji. Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie zdradził ważny szczegół

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja dot. transferu gwiazdy PlusLigi – Urosa Kovacevicia. Od 2021 roku serbski przyjmujący gra w Polsce, w Aluronie CMC Warcie Zawiercie prowadzonej przez Michała Winiarskiego. Siatkarz miałby obrać zaskakujący kierunek, bo oferta miała przyjść z... Rosji, która od momentu wybuchu wojny jest wykluczona z prawie wszystkich rozgrywek na międzynarodowych arenach, choć teraz powoli to się zmienia.

Uros Kovacević dostał ofertę z Rosji

Według doniesień mediów ściągnąć w swoje szeregi Kovacevicia miałby chcieć klub Ural Ufa. Jakiś czas temu na łamach „Przeglądu Sportowego” prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie – Krispin Baran zdradził więcej szczegółów na temat potencjalnego transferu Kovacevicia do Rosji.

– Potwierdzam, że Ural wyraził zainteresowanie Urosem. Dziwię się jednak, że niektóre media traktują ten transfer jako dokonany. Rozmawiałem z zawodnikiem, ale żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Zależy nam na tym, żeby Serb pozostał w Zawierciu – przyznał prezes klubu.

„Kosmiczne” pieniądze dla Kovacevicia od Rosjan

Teraz na łamach TVP Sport zdecydował się ujawnić więcej szczegółów. Kryspin Baran oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że rosyjski klub się z nim nie skontaktował. – Oficjalnego kontaktu między klubami nie było, ale wiemy o ofercie – przyznał.

Według informacji, jakich zasięgnął prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie zawodnikowi miały zostać zaproponowane „kosmiczne” pieniądze. – Ponoć oferta bardzo wysoka i konkurencyjna – podkreślił.

Mimo to wciąż nic nie jest przesądzone, bo Uros Kovacević ma wciąż ważny kontrakt w Polsce. Rosjanie mogą także zdecydować się na wykupienie umowy Serba, który w swojej takową klauzulę posiada. – Co do umowy zawodnika, to jego kontrakt przewiduje możliwość odejścia, ale z bardzo wysoką kwotą buyoutu – zakończył.

