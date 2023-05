Szaleństwo w Turynie! Siatkarze ZAKSY pobiegli do kibiców, a potem się działo

20 maja 2023 doszło do najważniejszego meczu w historii polskiej siatkówki klubowej. Tego dnia w finale Ligi Mistrzów naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny z naszego kraju – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Choć starcie trwało aż pięć setów i nie brakowało w nim zwrotów akcji, ostatecznie zwyciężyła ekipa zdecydowanie bardziej doświadczona w tych rozgrywkach. Euforia podopiecznych Tuomasa Sammelvuo sięgnęła zenitu, co udało nam się uchwycić na krótkim wideo.

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle świętowali wraz ze swoimi kibicami

Emocje tkwiące w siatkarzach musiały być ogromne, ponieważ wiele działo się na parkiecie. Po pierwszym secie wydawało się, iż będziemy mieli powtórkę z finału PlusLigi, w którym to Jastrzębski wygrał 3:0. Tym razem zespół Marcelo Mendeza zwyciężył w pierwszym secie, ale dwa kolejne mu nie wyszły. Trzecia parta była dla nich wręcz kompromitująca, bo przegrana do 14. Następnie Jastrzębski obudził się, zwyciężył 30:28 i doprowadził do tie-breaka. W nim 15:12 wygrała ZAKSA.

Gdy ostatnia akcja dobiegła końca, z drużyny trenera Sammeluvo zeszło ogromne zmęczenie, co dało się zauważyć zaraz po wybuchu pierwszej euforii. Na wideo widzieliśmy poszczególnych graczy i członków sztabu szkoleniowego kędzierzynian, którzy po prostu odwrócili się do swoich fanów zebranych na trybunach i bili im brawo.

Dopiero po chwili niektórzy mistrzowie Europy postanowili dołączyć do kibiców i podziękować im za wsparcie. Jako pierwszy podszedł do nich Twan Wiltenburg, a zaraz potem Łukasz Kaczmarek, który jeszcze dodatkowo nakręcał fanów do głośniejszego skandowania „dziękujemy”. Po chwili dołączyli do nich pozostali członkowie ZAKSY, a następnie siatkarze i ich fani wspólnie skakali i tańczyli, ciesząc się z historycznego zwycięstwa.

