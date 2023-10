Cwetan Sokołow podjął zaskakującą decyzję. Zakończył ważny rozdział życia

Cwetan Sokołow zadebiutował w reprezentacji Bułgarii w 2007 roku, co czyni go najbardziej doświadczonym aktywnym reprezentantem kraju. W barwach narodowych nie osiągnął wielu sukcesów, jednak uchodzi za jedną z jej największych legend, w związku z czym informacja o zakończeniu przez niego kariery reprezentacyjnej jest szczególnie bolesna dla bułgarskich kibiców.

Cwetan Sokołow zakończył karierę reprezentacyjną

Reprezentacja Bułgarii rywalizowała m.in. z Polakami w grupie C o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Mecz z Biało-Czerwonymi zakończył się na korzyść podopiecznych Nikoli Grbicia 3:0 (26:24, 25:20, 25:21), a później Bułgarzy przegrywali z Argentyną i Kanadą. Ostatecznie zakończyli rozgrywki na czwartej lokacie i nie awansowali na turniej olimpijski.

Ostatnie spotkanie rozegrali przeciwko reprezentacji Belgii i zwyciężyli 3:2. Jak się okazało, był to finałowy mecz Cwetana Sokołowa w narodowych barwach. W wywiadzie dla serwisu sportal.bg oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Powodem jego decyzji był m.in. fakt, że nie wytrzymuje już fizycznie wszystkich spotkań w trakcie sezonu.

– To był mój ostatni turniej w reprezentacji. Nie mam nic do dodania, bo odbieram to emocjonalnie. Obrona herbu, flagi i barw Bułgarii była przyjemnością i zaszczytem. Dziękuję za wszystkie emocje i podróż. Muszę powiedzieć „koniec”, ponieważ w trasę wyruszają nowi goście. Gram w kadrze narodowej od 17 lat i myślę, że to wystarczy. To była dość trudna decyzja, zastanawiałem się nad nią od roku, dwóch. Moje ciało nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia i nie jestem tym, kim mogę być – powiedział bułgarski siatkarz, dodając, że przyszedł czas młodych siatkarzy.

