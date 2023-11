Kolejna wielka impreza siatkarska w Polsce? Prezes PLS zdradził szczegóły

Fakty są takie, że Polska przygotowana jest na organizację jakiejkolwiek imprezy siatkarskiej w każdej chwili. Polskie obiekty są na tyle doskonałe i znakomicie przystosowane, że FIVB za każdym razem bierze nasz kraj pod uwagę w kwestiach organizacyjnych. Wiadomo już od jakiegoś czasu, że do Polski zawitają mistrzostwa świata w 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie dojdą kolejne rozgrywki.

Polska może zorganizować kolejny międzynarodowy turniej

Po zwycięstwach w mistrzostwach Europy, Lidze Narodów oraz awansie na igrzyska olimpijskie w Paryżu Nikola Grbić ma przed sobą kilka tygodni na poukładanie pewnych spraw i wyciągnięcie wniosków. Obecnie trwa sezon ligowy, który dla Polaków nie układa się perfekcyjnie pod względem zdrowotnym. Niedostępni są m.in. zawodnicy Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek. Ten drugi został uznany najlepszym siatkarzem świata 2023 roku.

Wiele wyborów Nikoli Grbicia zostawało poddawanych dokładnej weryfikacji, jednak ostatecznie Serb wybronił się najlepiej jak mógł. Ligę Narodów Polacy zwyciężyli w Gdańsku, co tym bardziej napawa dumą kibiców. Światowe władze siatkówki na przestrzeni dziesięciu lat już sześciokrotnie wytypowały kraj nad Wisłą do organizacji wielkich imprez i za kilka lat na pewno dojdzie do kolejnej. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że wcześniej dojdzie do następnej.

Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” zasugerował, że Polacy po raz kolejny dostaną szansę zaprezentowania się przed własną publicznością. Byłaby to powtórka wcześniej wspomnianego turnieju finałowego Ligi Narodów FIVB. – Turniej finałowy Ligi Narodów może odbyć się w Polsce, by przed igrzyskami ograniczyć liczbę podróży naszych reprezentantów – powiedział szef PLS. W 2024 roku odbędą się one 21 maja, a faza grupowa dobiegnie końca w czerwcu 2023.

