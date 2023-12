ZAKSA zdominowana w Gdańsku. Znakomita dyspozycja Trefla

Trefl oraz ZAKSA podchodziły do bezpośredniego pojedynku po porażkach. Gdańszczanie polegli w dwóch wyjazdowych spotkaniach z Aluronem (3:1) oraz Jastrzębskim Węglem (3:0). Z kolei kędzierzynianie chcieli odkuć się po domowej wpadce z Bogdanką LUK-iem Lublin (2:3). Zawodnicy Igora Juričicia postawili im zbyt twarde warunki.

Dominacja Trefla pod koniec pierwszego seta

Na początku meczu żadna z drużyn nie potrafiła nakreślić wyraźnej przewagi i wymieniały się ciosami. Efektywna gra Sasaka i Sawickiego zapewniła gospodarzom kilka cennych punktów. Przy stanie 6:5 pierwszy z wymienionych dwukrotnie trafił asem serwisowym, po czym skutecznymi atakami odpowiedzieli Kluth i Śliwka. Drużyna Tuomasa Sammelvuo była bardzo ostrożna w akcjach ofensywnych i tylko Sasak był w stanie zablokować ich natarcie. Po chwili swoją obecność na parkiecie zaznaczył Takvam, który najpierw trafił mocną „ściną”, a następnie zanotował asa.

Drużyna Igora Juričicia mieszała błędy serwisowe z celnymi atakami, a ZAKSA skutecznie kontynuowała swoje ataki, dzięki czemu wyszła na dwupunktowe prowadzenie. Nie trwało to długo, ponieważ znakomity w pierwszym secie Sasak zdobył trzy punkty swoimi atakami, po czym trafili jeszcze Zaleszczyk i Franchi. Role się odwróciły i tablica wyników pokazywała już 21:19 dla gospodarzy, którzy nie oddali już prowadzenia do samego końca seta. Jedynym zawodnikiem gości, który celnie zaatakował był Takvam. Trefl wygrał 25:20.

Duże problemy ZAKSY

Dominacja ekipy z Ergo Areny nie osłabła. Na początku drugiej odsłony meczu bardzo szybko wywalczyła sobie pięciopunktowe prowadzenie, skutecznie atakując oraz blokując. Po przerwie dla ZAKSY trafił jeszcze Zaleszczyk i przy stanie 6:0 po raz pierwszy odpowiedział Zaplacki. Dopiero po chwili kędzierzynianie byli w stanie nawiązać chwilę równej walki, ale do wyrównania było jeszcze daleko. Gospodarze utrzymywali bezpieczną przewagę ośmiu oczek i nie zamierzali się zatrzymywać.

Kluth i Śliwka odpowiedzieli celnymi atakami, a Takvam popełnił błąd techniczny. To nie zdekoncentrowało ZAKSY, która zmniejszyła przewagę gospodarzy do pięciu punktów. Gra wicemistrzów Polski wyglądała zdecydowanie lepiej niż na starcie seta. Najpierw Sasak nie trafił atakiem, po czym Kluth skutecznie blokował i strata wynosiła już trzy punkty. To nie wystarczyło, by dogonić doskonale dysponowanych siatkarzy Trefla. Sasak i Sawicki znów wrzucili wyższe biegi, raz za razem punktując. Set zakończył się wynikiem 25:20 dla gospodarzy.

Trefl nie oddał przewagi

ZAKSA miała ostatnią szansę, by odwrócić losy meczu. Pierwsi zdobyli punkt, ale gdańszczanie odpowiedzieli czterokrotnie, w tym raz przez błąd w ataku Klutha. Po chwili dominacji goście odrobili straty do jednego punktu. Sasak i Sawicki przypomnieli o swojej obecności na parkiecie, punktując dla drużyny atakiem i asem. Zawodnicy Igora Juričicia nie zdejmowali nogi z gazu. Pewnie prowadzili swoją grę i wrócili na czteropunktowe prowadzenie. Tablica wyników pokazywała 15:11.

Siatkarze przyjezdnych mieli bardzo duże problemy ze skutecznym wyprowadzeniem ataku. Gil popisał się asem serwisowym, ale to był jeden z niewielu pozytywów z drugiej części trzeciego seta. Punktowali jeszcze Takvam i Śliwka, jednak odpowiedział Zaleszczyk, dając swojej drużynie 20. punkt. Przewaga Trefla nie była duża, ponieważ wynosiła tylko dwa punkty, jednak potrafili ją powiększyć do czterech i utrzymać do samego końca meczu. Trzeci set zakończyli, wygrywając 25:21.

