ZAKSA wisi nad przepaścią. Hity PlusLigi zadecydują o cennym pucharze

Skąd taka sytuacja? Wynika to z dwóch kwestii, regulaminu Tauron Pucharu Polski oraz tego, jakie wyniki w bieżących rozgrywkach PlusLigi osiągają siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Kwalifikację do turnieju finałowego o krajowe trofeum uzyskuje sześć najlepszych drużyn w tabeli ligowej po 15. kolejkach oraz dwie z eliminacji. Siatkarzy ZAKSY w tym gronie nie ma, choć w stawce jest bardzo ciasno.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle może stracić tytuł

Finałowe granie o Tauron Puchar Polski 2024 już 2 i 3 marca w Krakowie. Rozstrzygnięcia dotyczące drużyn, które zagrają o drugie w sezonie trofeum (po AL-KO Superpucharze) zapadną jednak w ciągu najbliższych dni. W PlusLidze od wtorku 2 stycznia rozpoczyna się granie w czternastej, a następnie piętnastej kolejce.

Wicemistrzowie Polski i obrońcy krajowego pucharu sprzed roku zajmują ósme miejsce, tracąc jednak zaledwie punkt do szóstej pozycji. To zajmuje Bogdanka LUK Lublin. Na dystansie punktu utrzymuje się również PSG Stal Nysa. Zapowiada się zatem zażarta walka na mecie… półmetku fazy zasadniczej PlusLigi.

twitter

ZAKSA ma jednak wyjątkowo niekorzystny terminarz. Zespół z Kędzierzyna-Koźla zagra co prawda dwa mecze na swoim terenie, ale z mocnymi rywalami. ZAKSA, która musi sobie radzić m.in. bez kontuzjowanego Aleksandra Śliwki, podejmie kolejno Aluron CMC Wartę Zawiercie (3 stycznia, środa, g. 18:20) oraz Jastrzębski Węgiel (6 stycznia, sobota, 12:30). Jak zatem widać, wyzwania z najwyższej możliwej półki.

Kto zagra o Tauron Puchar Polski 2024?

Obaj najbliżsi rywale ZAKSY są już pewni występu w Tauron Arenie Kraków. Do tego grona należy dopisać również liderującą w PlusLidze drużynę Projektu Warszawa oraz Asseco Resovię Rzeszów. Na piątym miejscu w hierarchii jest Trefl Gdańsk, również bliski zaklepania wejściówki na turniej finałowy PP.

Obok ZAKSY czy wspomnianych drużyn z Lublina i Nysy, do grona ośmiu drużyn (pamiętając o dwóch z eliminacji PP) może dołączyć jeszcze teoretycznie Indykpol AZS Olsztyn. Dziewiąty w tabeli zespół musiałby jednak liczyć nie tylko na własne sześć punktów w dwóch meczach, ale też potknięcia rywali będących wyżej w hierarchii.

A z kim zagrają Bogdanka LUK oraz PSG Stal? Lublinianie najpierw pojadą do Rzeszowa, a następnie na swoim terenie z GKS Katowice. Zespół z Nysy czeka za to granie u siebie ze Ślepskiem Malow Suwałki oraz wyjazd do Zawiercia.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka zdradził, na kogo głosował. „Jestem wielkim fanem”Czytaj też:

Niezwykłe osiągnięcie Bartosza Bednorza. To wprawia w osłupienie