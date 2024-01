Powrót legendy polskiej ligi. Wzmocni klub na play-off

Jelena Blagojević przez lata przyzwyczaiła kibiców w Polsce do świetnej gry. Była kapitanem Developresu Rzeszów (obecnie PGE Rysic), z którym wywalczyła pięć medali Ligi Siatkówki Kobiet. Wcześniej zdobyła mistrzostwo w pierwszym sezonie w Polsce w barwach Chemika Police. Po sezonie 2022/2023 35-latka postanowiła opuścić dobrze jej znany teren na rzecz występów w Azji.

Jelena Blagojević dokończy sezon w Budowlanych Łódź

Sezon w Chinach charakteryzuje się krótkim czasem trwania. Zawodnicy często po zakończeniu zmagań wiążą się jeszcze z europejskim klubem, by pokazać się w play-offach rozgrywek krajowych i europejskich. Po tym jak klub Blagojević Shenzhen Zhongsai skończył zmagania, rozpoczęła się dyskusja na temat powrotu „Blago” do Polski. Choć większość kibiców widziała ją z powrotem w Rzeszowie, to jednak przyjmująca zdecydowała się na transfer do rywala Rysic.

Blagojević dokończy sezon w Grot Budowlanych Łódź, brązowym medaliście ostatniego sezonu Tauron Ligi. Zespół Macieja Biernata występował w Lidze Mistrzyń, lecz poprzez zajęcie trzeciego miejsca w fazie grupowej, „spadł” do Pucharu CEV. W ćwierćfinale czeka ich dwumecz z francuskim Beziers. Wsparcie mierzącej 181 centymetrów zawodniczki z pewnością się przyda.

Brązowa medalistka olimpijska z Tokio będzie miała okazję do występów w klubie wraz ze swoją byłą koleżanką z kadry. Od początku obecnego sezonu siatkarką Budowlanych jest Ana Bjelica. Kilka dni przed przyjściem Blagojević, z klubem pożegnała się inna przyjmująca, Natalia Lijewska. Młoda zawodniczka związała się z UNI Opole.

Forma Grot Budowlanych Łódź

Grot Budowlani Łódź to dwukrotni wicemistrzowie Polski, zdobywcy Pucharu i Superpucharu Polski. W obecnej tabeli Tauron Ligi zespół Macieja Biernata plasuje się na czwartej pozycji. Do lidera, Grupa Azoty Chemika Police, łodzianki tracą jedenaście punktów.

