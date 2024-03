Polska siatkarka u progu dużej zmiany. Ma być częścią ambitnego planu

Wiadomo nie od dziś, że nadchodzące lato będzie bardzo intensywne dla naszych siatkarzy, aczkolwiek w świecie siatkarek też zapowiada się ciekawie. Jedna perspektywa to oczywiście ta stricte sportowa, ale tym razem nie o nią chodzi. Druga to ta transferowa, w której będzie działo się bardzo dużo. Teraz słyszymy, że klub ma zmienić jedna z reprezentantek Polski, a mianowicie Malwina Smarzek.

Zawodniczka ta w ostatnim czasie nigdzie nie może zagrzać miejsca na dłużej. Już w dawniejszych sezonach dość często zmieniała pracodawców, ale najbardziej intensywny okres w jej karierze trwa mniej więcej od wiosny 2022 roku. Wtedy to ze względów związanych z wojną w Ukrainie musiała opuścić Lokomotiv Kaliningrad. Następnie trafiła do Developresu Rzeszów, gdzie spędziła jednak tylko kilka miesięcy. Potem grała w Brazylii, a z Osasco Voleibol Clube przeniosła się do Włoch.

Malwina Smarzek niebawem może zmienić klub

Aktualnie pochodząca z Łasku zawodniczka występuje w Trasporti Pesanti Casalmaggiore, które obecnie zajmuje 10. miejsce w Serie A i w związku z tym jest zagrożone spadkiem do drugiej ligi. A to wszystko mimo faktu, że sama Smarzek prezentuje się zadowalająco. W obecnym sezonie zdobyła już 377 punktów i jest jedną z najlepiej punktujących atakujących w lidze.

Portal iVolleymagazine.it donosi jednak, że poważne zainteresowanie reprezentantką Polski wykazuje Wash4green Pinerolo, czyli drużyna o znacznie większych ambicjach i możliwościach. Ekipa ta ma mocarstwowe plany, a 27-latka stała się ich częścią, podobnie jak inne zawodniczki pokroju Anne Buijs czy Eleny Perinelli.

Na razie nie wiadomo jednak, na jakich dokładnie warunkach Smarzek miałaby związać się z nowym klubem. W przyszłości powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących potencjalnego transferu.

