Klub walczy o przetrwanie, rywale podbiorą reprezentantki? Duże zamieszanie w Tauron Lidze

Tauron Liga kończy fazę zasadniczą. To oznacza najbardziej wytężony czas sezonu – play-offy. Już wiadomo, że z pozycji lidera do kolejnego etapu przystąpią siatkarki Grupa Azoty Chemika Police. Zespół z województwa zachodniopomorskiego zdobył 60 z 66 możliwych do zdobycia punktów. Choć teoretycznie klub może tylko się cieszyć, to ostatnie problemy sprawiają, że sprawy sportowe ustępują finansowym.

Kluby Tauron Ligi mogą przejąć reprezentantki Polski

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras poinformował o słabej sytuacji Grupy Azoty – tytularnego sponsora nie tylko Chemika, ale również ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Akademii Tarnów (obecnego spadkowicza z Tauron Ligi) czy Unii Tarnów (klubu żużlowego). W odpowiedzi na wypowiedź polityka zespół z Polic poinformował w oświadczeniu o słabej sytuacji drużyny, której grozi wycofanie z rozgrywek.

W programie „7. strefa” emitowanym w Polsacie Sport rzecznik PLS Kamil Składowski uspokoił kibiców, twierdząc, że szanse na zamknięcie klubu jeszcze w trakcie sezonu 2023/2024 są bardzo małe. Chemik cały czas próbuje pozyskać fundusze na przystąpienie do kolejnych rozgrywek.

twitter

Można podejrzewać, że nawet jeśli spełni się pozytywny scenariusz, to w przyszłym sezonie zabraknie w klubie największych gwiazd. Jak donosi TVP Sport sporego rozbioru składu dokonają dwa kluby Tauron Ligi. Obecny mistrz Polski ŁKS Commercecon Łódź może przygarnąć do siebie Natalię Mędrzyk i Marlenę Kowalewską. Jeszcze więcej siatkarek z Polic mają podpisać PGE Rysice Rzeszów. Na Podkarpacie mają trafić Agnieszka Korneluk i Monika Fedusio (dwie reprezentantki kraju), a także duet atakujących Elizabeth Inneh-Varga i Bruna Honorio.

Historia Chemika Police

Grupa Azoty Chemik Police to dziesięciokrotny mistrz Polski i dziesięciokrotny zdobywca Pucharu Polski. W ubiegłym sezonie klub po raz pierwszy od awansu w 2013 roku znalazł się poza półfinałem ligi.

Czytaj też:

Projekt Warszawa zatrzymuje ważnego gracza. Co za styl prezentacjiCzytaj też:

Poważne problemy Łukasza Kaczmarka. Agent wyjaśnił jego nieobecność