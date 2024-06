To może być nowa gwiazda PlusLigi. Brazylijczyk po raz pierwszy zagra w Polsce

Podczas gry reprezentacje narodowe rywalizują w Lidze Narodów, polskie kluby żegnają i witają graczy swoich ekip. Najwięcej uwagi przywiązuje się do ruchów najlepszych ekip minionego sezonu PlusLigi. Niemniej jak przystało na czołową ligę świata, również zespoły z dołu tabeli maja się czym pochwalić.

Brazylijska gwiazda zagra w PlusLidze

Ślepsk Malow Suwałki nie mógł liczyć na awans do play-offów. Mimo to zawodnicy Dominika Kwapisiewicza zanotowali udaną końcówkę sezonu, okraszoną wygraną serią o 11. Miejsce z Barkomem Każany Lwów. Podobnie jak u innych, tak i u nich dochodzi do zmian w składzie. Jedną z nich jest zakontraktowanie reprezentanta Brazylii, Henrique Honorato.

O tym, że 27-letni przyjmujący dołączy do klubu ze wschodu kraju, mówiło się już od wielu miesięcy. Dopiero teraz Ślepsk oficjalnie potwierdził transfer, witając mierzącego 190 centymetrów wzrostu gracza. Honorato to uczestnik największych imprez siatkarskich z kadrą Canarihnos. W dotychczasowej karierze urodzony w Campina Grande gracz reprezentował tylko trzy kluby – Uberlandię, Minas (tam również występował w juniorach) oraz Joinville Vollei. To właśnie barwy ostatniego z wymienionych przywdziewał w ubiegłym sezonie.

– Jesteśmy przekonani, że dołączenie do naszej drużyny Henrique Honorato, będącego podstawowym zawodnikiem uznanej w siatkarskim świecie reprezentacji Brazylii, pozwoli wzmocnić siłę nie tylko ofensywną, ale i defensywną Ślepska Malow Suwałki. To 27-letni przyjmujący, który wniesie do biało-niebieskiej szatni bardzo dużo jakości – opisuje nowy nabytek Wojciech Winnik, prezes Ślepska.

Ślepsk Malow Suwałki kompletuje przyjęcie na nowy sezon

Ogłaszając zakontraktowanie Henrique Honorato Ślepsk Malow Suwałki jednocześnie potwierdził skład przyjmujących na sezon 2024/2025. Oprócz Brazylijczyka będą to Paweł Halaba, Bartosz Firszt oraz Antoni Kwasigroch.

