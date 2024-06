Grupa z Brazylią czy Francją? Polki mogą trafić do grupy śmierci lub marzeń

Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Ligi Narodów. Przez porażkę w ostatnim spotkaniu z Chinkami zawodniczki Stefano Lavariniego spadły na trzecie miejsce w tabeli i w ćwierćfinale zmierzą się z Turczynkami. Biało-Czerwone mogły wyprzedzić kadrę Daniele Santarellego w rankingu FIVB, lecz przegrane obu ekip sprawiły, iż miejsce w gronie rozstawionych nieoczekiwanie zapewniły sobie Włoszki.

Znamy koszyki przed losowaniem grup turnieju olimpijskiego siatkarek

Drużyna Julio Velasco przystępowała do tegorocznego sezonu bez kwalifikacji olimpijskiej. W związku z tym miała dodatkową presję do gry mocniejszym składem. Polki i Turczyny zapewniły sobie kwalifikację już w ubiegłym roku. W środę okaże się, czy walka o pozycję w rankingu FIVB przyniosła skutek. Na dzień przed startem finałów VNL dojdzie do losowania grup turnieju olimpijskiego. Polki jako czwarty zespół świata został przydzielony do pierwszego koszyka. Należy pamiętać, że nad pierwszym koszykiem znajdują się trzy zespoły rozstawione – Francuzki, Brazylijki i Włoszki. Pierwsze uzyskały przywilej dzięki organizacji igrzysk. Pozostałe dwie kadry znalazły się w gronie dzięki pierwszym dwóm pozycjom w rankingu FIVB.

Zespoły rozstawione: Francja, Brazylia, Włochy

Koszyk I: Turcja, Polska, USA

Koszyk II: Chiny, Japonia, Holandia

Koszyk III: Serbia, Dominikana, Kenia

Polskie siatkarki mogą zagrać w grupie śmierci

Polki na pewno nie trafią w grupie w Paryżu na Turczynki lub Amerykanki. Mogą jednak znaleźć się w grupie śmierci lub marzeń. Pierwszą byłoby z pewnością znalezienie się w jednej czwórce z Brazylijkami, Chinkami i Serbkami. Ostatni z zespołów podszedł do VNL rezerwowym składem i przez to stracił pozycje w rankingu, spadając do ostatniego koszyka. Należy spodziewać się w Paryżu znacznie silniejszej kadry mistrzyń świata z Tijaną Bosković na czele.

Kibice reprezentacji Polski liczą bardziej na to, że ich ukochane siatkarki znajdą się w grupie z Francją, Holandią i Kenią. Można to uznać za wymarzoną czwórkę. Trójkolorowe oraz afrykańska kadra nie wywalczyły kwalifikacji tak samo jak reszta i bez przepisów turniejowych raczej nie oglądalibyśmy ich na turnieju olimpijskim.

Polki czekają na rywalki na igrzyskach

Losowanie grup turnieju olimpijskiego odbędzie się w środę o godzinie 13:00 czasu polskiego w Bangkoku. Awans do ćwierćfinału igrzysk wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

