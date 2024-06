Kibice czekają na ten moment. Chodzi o rywali polskich siatkarzy na IO

Obie polskie siatkarskie kadry mogą spokojnie przygotowywać się do igrzysk olimpijskich. Zarówno Nikola Grbić, jak i Stefano Lavarini traktują Ligę Narodów jako okres przygotowawczy do najważniejszej imprezy ostatnich lat. Mimo to, wyniki wskazują, że oba zespoły czują się bardzo dobrze i niemalże już teraz mogłyby przystąpić do walki w Paryżu.

Poznaliśmy daty losowań grup turniejów olimpijskich w siatkówce

Wciąż jeszcze toczy się walka o pozostałe miejsca w turnieju olimpijskim. Póki co tylko siedem z dwunastu ekip ma zapewnioną kwalifikację. Pięć pozostałych musi do końca fazy zasadniczej Ligi Narodów walczyć o wysoką pozycję w rankingu. W praktyce sytuacja wygląda tak, że zarówno u pań, jak i u panów cztery z pięciu miejsc jest już praktycznie „zaklepane”. U pań wciąż toczy się rywalizacja między Kanadą a Holandią. U panów Kubańczycy walczą z Serbami. Z powodu kryterium geograficznego jedno miejsce przypadnie najwyżej sklasyfikowanej kadrze z Afryki.

Walka o punkty do rankingu zakończy się wraz z końcem pierwszej fazy VNL. Tuż przed finałami dojdzie do oficjalnego losowania grup. Jak donosi TVP Sport w oparciu o informacje z FIVB panie poznają rywalki podczas uroczystości zaplanowanej na środę, 19 czerwca w Bangkoku. Tam też odbędą się kobiece finały Ligi Narodów.

Losowanie turnieju mężczyzn odbędzie się tydzień później. Polscy siatkarze dowiedzą się z kim zagrają tuż przed startem finałów w Łodzi. Tam właśnie dojdzie również do podobnej uroczystości.

Reprezentacja Polski z pierwszego koszyka?

Reprezentacja Polski kobiet wraca na turniej olimpijski po 16 latach przerwy. Z kolei kadra mężczyzn występowała na ostatnich igrzyskach w Tokio, odpadając w ćwierćfinale. Zespół Nikoli Grbicia będzie najprawdopodobniej losowany z pierwszego koszyka. Panie wciąż walczą o miejsce w czołowej dwójce dającej miejsce w najlepszym gronie.

