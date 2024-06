Jeszcze nie ogłosili Wilfredo Leona, a tu takie wieści. Szok w świecie PlusLigi

Polscy siatkarze szykują się na finały Ligi Narodów. Zawodnicy Nikoli Grbicia będą bronić złota wywalczonego przed rokiem w Gdańsku. Gdy na tle widoczne są igrzyska olimpijskie, sprawy klubowych transferów schodzą na dalszy plan. Nie dotyczy to jednak Wilfredo Leona. O grze w Polsce czołowego siatkarza świata mówi się od wielu miesięcy.

Wilfredo Leon przypadkowo ogłoszony w Bogdance LUK Lublin?

Urodzony na Kubie reprezentant Polski już dawno pożegnał się z Sir Safety Perugią. Barwy klubu z Serie A reprezentował przez sześć lat. Szybko świat obiegły informacje, że przyjmujący ma po raz pierwszy w karierze zagrać w PlusLidze. Dzięki wsparciu sponsorów Bogdanka LUK Lublin ma zaoferować mu podobną pensję do tej, którą otrzymywał w Serie A.

Historia z ogłoszeniem Leona w Lublinie trwa już bardzo długo. Klub pokusił się nawet o oficjalny komunikat, w którym oświadczył, że o ewentualnych ruchach poinformuje w odpowiednim momencie (jeśli transfer miałby się ziścić). Teraz znów fani mogą zastanawiać się, co nowego zaszło w tej sprawie.

LUK Lublin oficjalnie zapowiedział konferencję prasową w sprawie transferu Wilfredo Leona. Do tej pory nie pojawiło się jednak oficjalne ogłoszenie transferu, co wywołuje zakłopotanie w środowisku. Mało prawdopodobnym scenariuszem wydaje się ten, w którym podczas konferencji władze klubu nie zapowiedzą podpisania kontraktu.

Kariera Wilfredo Leona

Wilfredo Leon do 2014 roku grał na Kubie. Od 2019 roku reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Był siatkarzem Zenita Kazań, Al-Rajjan SC oraz wspominanej Perugii. Jest wicemistrzem świata z 2010 roku (z Kubą), a także mistrzem Europy i zdobywcą Ligi Narodów 2023 (z kadrą Polski). Na początku tygodnia włączono go do Piernikowej Alei Gwiazd Torunia.