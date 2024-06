Tacy siatkarze jechali na igrzyska olimpijskie. Dwie dekady wyborów w reprezentacji

Spoglądając na historię startów reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyskach olimpijskich, ostatnie dwie dekady wiązały się z klątwą dotyczącą przegranych ćwierćfinałów. Przegrywali zarówno ci, którzy jechali na turniej w roli faworytów (Londyn 2012, po zwycięstwie w Lidze Światowej), jak i po zbieranie doświadczenia (Ateny 2004).

Paryż 2024: Tak wyglądała przez lata selekcja siatkarskiej kadry

Przy okazji wymieniania zespołów, które reprezentowały polską siatkówkę w turniejach olimpijskich, warto spojrzeć na powtarzające się nazwiska w kontekście nadchodzącej wyprawy do Paryża. Z dwunastki grającej w Tokio 2020 (choć rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19) na pewno do stolicy Francji nie pojadą: Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzgą i Michał Kubiak.

Każdy z tej trójki nie znalazł się w planach reprezentacyjnych trenera Nikoli Grbicia od początku jego pracy (otwarcie roku 2022). Może się zatem okazać, że aż dziewiątka obecna w Tokio, pojedzie do Paryża, z największym znakiem zapytania przy postaci Łukasza Kaczmarka (zażarta walka o miejsce z Bartłomiejem Bołądziem).

„Pewniacy” to: Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski i Mateusz Bieniek.

IO 2004 (Ateny)



Michał Bąkiewicz, Piotr Gabrych, Arkadiusz Gołaś, Piotr Gruszka, Krzysztof Ignaczak, Łukasz Kadziewicz, Dawid Murek, Radosław Rybak, Andrzej Stelmach, Robert Szczerbaniuk, Sebastian Świderski, Paweł Zagumny. Trener: Stanisław Gościniak.

IO 2008 (Pekin)



Krzysztof Gierczyński, Piotr Gruszka, Krzysztof Ignaczak, Łukasz Kadziewicz, Marcin Możdżonek, Daniel Pliński, Sebastian Świderski, Marcin Wika, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły, Paweł Woicki, Paweł Zagumny. Trener: Raul Lozano.

IO 2012 (Londyn)



Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Grzegorz Kosok, Paweł Zagumny, Bartosz Kurek, Jakub Jarosz, Zbigniew Bartman, Michał Kubiak, Michał Ruciak, Łukasz Żygadło, Krzysztof Ignaczak, Marcin Możdżonek. Trener: Andrea Anastasi.

IO 2016 (Rio de Janeiro)



Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Karol Kłos, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak, Paweł Zatorski, Mateusz Mika, Rafał Buszek, Bartosz Bednorz, Mateusz Bieniek. Trener: Stephane Antiga.

IO 2020 (Tokio)



Piotr Nowakowski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Wilfredo León, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski, Mateusz Bieniek. Trener: Vital Heynen.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

