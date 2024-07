To mogło zaskoczyć Bartosza Bednorza. Kilka zdań wywołało lawinę komentarzy

Bartosz Bednorz nie znalazł uznania w oczach Nikoli Grbicia w kontekście igrzysk olimpijskich. Serb miał trudne zadanie wyboru trzynastu graczy, którzy polecą do Paryża walczyć o medal. Ku zaskoczeniu części kibiców selekcjoner postawił na trzech atakujących kosztem pięciu przyjmujących. Największym poszkodowanym wydaje się być właśnie nowy gracz Asseco Resovii Rzeszów.

Bartosz Bednorz skomentował decyzję Nikoli Grbicia

Do stolicy Francji polecą między innymi Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek oraz Bartłomiej Bołądź. Ten ostatni będzie pełnić funkcję trzynastego zawodnika, rezerwowego, który w przypadku braku kontuzji nie wystąpi raczej w spotkaniu. Bednorz spędzi z kadrą jeszcze najbliższe dni, lecz turniej olimpijski obejrzy z perspektywy domowej kanapy.

Dla 30-latka to kolejny mocny cios w ostatnich latach. Przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio również stracił miejsce, choć wcześniej wydawał się mocnym kandydatem do wyjazdu. W poniedziałkowy wieczór Bednorz zebrał się na kilka słów podziękowań w mediach społecznościowych. W miłych słowach docenił wsparcie fanów, a także odwołał się do nadchodzących zmagań kolegów na igrzyskach.

„Dziękuję za wszystko. Dziękuję za setki waszych wiadomości. Mam tylko jedną prośbę… trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko co najlepsze” – napisał siatkarz na Instagramie, czym wywołał wielkie poruszenie.

instagram

Bartosz Bednorz dołączy do Asseco Resovii Rzeszów

W komentarzach pod postem Bartosza Bednorza posypała się lawina miłych słów. „Jesteś półtora gościa” – zażartował Norbert Huber, a Łukasz Kaczmarek przesłał mu emotikon serca.

Urodzony w Zabrzu zawodnik w ostatnich tygodniach zamienił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle na Asseco Resovię Rzeszów i to na Podpromiu spędzi najbliższy sezon PlusLigi.

Czytaj też:

Grupowi rywale Polaków ogłosili kadrę na igrzyska. „Gang Łysego” ma się ich bać?Czytaj też:

Piotr Gruszka o wyborach Nikoli Grbicia. „Czy ta rywalizacja faktycznie była?”