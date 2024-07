Były klub nie zostawił mistrza świata w potrzebie. Pomaga mu dojść do formy

Piotr Nowakowski przez lata należał do czołówki nie tylko polskich, ale i światowych środkowych. Pochodzący z Żyrardowa zawodnik przez lata święcił triumfy z reprezentacją Biało-Czerwonych, zostając między innymi dwukrotnym mistrzem świata. Dodatkowo często wracał z imprez z indywidualnymi nagrodami dla najlepszego blokującego.

Mistrz świata dołączył gościnnie do dawnego zespołu

Mierzący 205 centymetrów wzrostu zawodnik nie występował w poprzednim sezonie w rozgrywkach PlusLigi z powodu kontuzji. Wspierał Projekt Warszawa zza band wraz z Śrećko Lisinacem. Po zakończeniu rozgrywek obie strony się rozstały. Sam Nowakowski przyznawał, że nie jest jeszcze w takim stanie fizycznym, by związać się z nowym zespołem.

Zawodnik dochodzi do zdrowia, podczas gdy kluby pomału rozpoczynają przygotowania do sezonu. Oczywiście, w składach brakuje reprezentantów kraju, lecz część klubów wcześnie rozpoczęła treningi. Do tego grona należy Trefl Gdańsk, który po zajęciu szóstego miejsca w poprzednim sezonie, ma chrapkę na więcej.

Zespół z Pomorza zaskoczył gestem. W mediach społecznościowych poinformował, że Nowakowski, a także Dawid Pawlun (który nadchodzący sezon spędzi w lidze belgijskiej) gościnnie trenują z zespołem. Obaj w przeszłości byli związani z gdańskim zespołem, więc dobrze znają całą organizację. W komentarzach pod postem nie zabrakło miłych słów pod ich adresem.

Kariera Piotra Nowakowskiego

Piotr Nowakowski debiutował w dorosłej siatkówce w barwach Legii Warszawa. Ponadto występował również w AZS-ie Częstochowa, Asseco Resovii Rzeszów oraz wspomnianym Treflu i Projekcie. Z kolei wraz z reprezentacją Polski dwukrotnie zdobywał mistrzostwo świata, a także cieszył się z mistrzostwa Europy i triumfu w Lidze Światowej.

