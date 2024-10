Tragiczne wieści ze świata siatkarskiego. Odszedł znany polski trener

To tragiczne wieści dla całego świata polskiej siatkówki. Adam Grabowski był człowiekiem znanym i szanowanym w środowisku. Od kilku lat szkoleniowiec zmagał się z poważną chorobą.

Adam Grabowski nie żyje. Tragiczne wieści ze świata siatkówki

Grabowski cierpiał na stwardnienie boczne zanikowe (SLA), nieuleczalną chorobę, z którą niestety nie da się prowadzić wyrównanej walki o życie. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Szkoleniowiec był objęty pomocą Fundacji Polska Siatkówka.

„Mistrz Polski z ekipą PTPS Piła, szkoleniowiec wielu drużyn TAURON Ligi. W trakcie czwartkowego meczu ITA TOOLS Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź, trener zostanie upamiętniony minutą ciszy. Szkoleniowiec swe największe triumfy święcił razem z zespołem z Piły, uczył się jako asystent od takich trenerów, jak Jerzy Matlak. Pracował także w Atomie Treflu Sopot, PGE Grot Budowlanych Łódź, Metalkas Pałac Bydgoszcz, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Wiśle Warszawa, MOYA Radomka Radom, MKS-ie Dąbrowa Górnicza czy Stali Mielec” – czytamy na stronie internetowej Tauron Ligi.

W okresie pracy Grabowskiego w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski drużyna narodowa sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy (2009). Co do triumfów klubowych, w roli asystenta PTPS Piła (lata 1997-2005) Grabowski sięgał po cztery tytuły mistrzowskie (1999, 2000, 2001, 2002) oraz trzy Puchary Polski (2000, 2002, 2003). Jeszcze jeden tytuł mistrza Polski to rok 2013, już w barwach Atomu Trefla Sopot.

Ostatnim klubem, w którym pracował Grabowski, była Stal Mielec. W 2023 roku trener otrzymał odznaczenie Zasłużonego Trenera PZPS.

Adam Grabowski zmarł w wieku 54 lat. Pogrzeb z uroczystym odprowadzeniem do grobu odbędzie się we wtorek 22 października o godzinie 14:00 na cmentarzu komunalnym w Pile.

