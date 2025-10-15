Mistrzyni Polski nie żyje. Tragiczne wieści dla polskiego sportu

To ogromny cios dla świata polskiego sportu, w szczególności krajowej siatkówki. Anna Walczak była postacią bardzo lubianą i szanowaną.

Anna Walczak nie żyje. Smutna informacja ze środowiska siatkarskiego

Była siatkarka od kilku lat walczyła z chorobą nowotworową. Była wspierana zarówno przez klub z Kalisza, w którym odnosiła przed laty największe sukcesy w karierze, jak i za sprawą Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

facebook

„Odeszła Anna Walczak – jedna z ikon kaliskiej siatkówki. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Walczak, jednej z najwybitniejszych zawodniczek w historii kaliskiej siatkówki. Przez lata reprezentowała barwy Augusto Kalisz, z którym sięgnęła po dwa złote (1997, 1998) i srebrny medal Mistrzostw Polski (1996), a także zdobyła Puchar Polski. W 2021 roku wspieraliśmy Anię w walce z chorobą nowotworową. Wtedy całe środowisko siatkarskie zjednoczyło się, by pomóc jej w najtrudniejszym meczu życia. Pomimo ogromnej determinacji i wsparcia wielu osób, dziś żegnamy ją z bólem i wdzięcznością za wszystko, co zrobiła dla kaliskiego sportu. Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – napisano na profilu Netland MKS Kalisz.

Syn Anny Walczak, Krystian, poszedł w ślady swojej mamy i również gra zawodowo w siatkówkę. W przeszłości występował m.in. w Częstochowie, Strzelcach Opolskich, Siedlcach, czy Bełchatowie. Obecnie atakujący jest siatkarzem grającym w lidze bułgarskiej.

facebook

„Będę grał tak żebyś była dumna mamo. Niech Pan Bóg ma Cię w swojej opiece. Spoczywaj w pokoju. Twój uśmiech pozostanie na zawsze w moim sercu. Kocham Cię” – napisał w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych Krystian Walczak.

Anna Walczak zmarła w wieku 54 lat.

Czytaj też:

Mistrz świata zastąpił Bartosza Kurka. Ma polskie korzenie, ale nie gra dla PolskiCzytaj też:

Magda Linette otworzyła się przed innymi. Poruszający wpis tenisistki